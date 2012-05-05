Россия уничтожит все запасы химического оружия к концу 2015 года

5 мая, ZRPRESS. Заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов сообщил на прошедшей в Москве 68 сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия, что Россия завершит уничтожение собственного химоружия к 31 декабря 2015 года.

Замминистра также сообщил, что по состоянию на 29 апреля 2012 года в России уничтожено 24 962 тонны отравляющих веществ, что составляет 62,5 % от их совокупного количества и соответствует плану по уничтожению остающегося на эту дату химоружия.

Всего РФ направит на уничтожение химического оружия около $ 9 млрд бюджетных средств.

При этом по словам Георгия Каламанова, в настоящий момент активно ведется работа по наращиванию мощностей на действующих объектах по уничтожению химического оружия.

«Золотой Рог».