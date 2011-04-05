Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Стоимость льготных авиабилетов для приморцев превышает стоимость обычных
Российские авиаперевозчики с 1 апреля начали субсидированные авиаперевозки жителей Дальнего Востока в европейскую часть страны. В системе бронирования размещены специальные тарифы, открыты продажи льготных билетов, воспользоваться которыми с 1 апреля по 31 октября 2011 года вправе граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 60 лет. Однако на сегодняшний день стоимость льготных авиабилетов превышает стоимость обычных.
Для того чтобы купить льготный билет, гражданину нужно просто прийти в авиакассу с паспортом. Стоимость билета по самому востребованному маршруту «Владивосток – Москва – Владивосток» у всех авиаперевозчиков составляет 13 тыс. рублей. Билет на направление «Владивосток – Москва» стоит 6500 рублей.
При этом обычный авиабилет из Владивостока в Москву и обратно с датой вылета, например, 25 апреля и с датой возвращения 10 мая обойдется «нельготным» пассажирам на 1 тысячу рублей дешевле. С компанией-авиаперевозчиком «Владивосток Авиа» стоимость авиабилета в Москву и обратно составляет 12000 рублей, «S7» - 12790. Единственное исключение составляет «Аэрофлот»: здесь стоимость обычного билета на 659 рублей превышает стоимость льготного и составляет 13 659 рублей.
Сложившуюся ситуацию прокомментировал "ЗР" помощник генерального директора, начальник ССО компании «Владивосток Авиа» А. АЛЕКСЕЕВ: "Тарифная политика авиакомпаний сезонна, уровень тарифов меняется в зависимости от спроса на перевозку. Предельная стоимость субсидированных тарифов определена соответствующим постановлением Правительства РФ и договором на перевозку, заключенным между ФАВТ и авиакомпанией. Нужно отметить, что глубина продаж по этим льготным тарифам длится с 1 апреля по 30 октября 2011. И в месяцы наивысшего спроса на перевозку (июнь-сентябрь) цена не увеличится. Да, в настоящий момент могут быть доступны обычные билеты на перевозку в апреле-мае по тарифам меньшим, чем субсидированные. Это так называемые сезонные тарифы, которые являются убыточными для авиакомпаний. Сейчас пассажирский спрос невелик, поэтому авиакомпании пытаются увеличить загрузку воздушных судов. Однако в летние месяцы вы таких низких тарифов уже не увидите в силу резкого скачка спроса. И цена обычных билетов возрастет, что дает возможность скомпенсировать убытки зимних месяцев. Этой тенденции подвержены все российские авиакомпании".
Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, в 2010 году 77 тысяч человек получили возможность по льготным тарифам слетать в европейскую часть страны и обратно (в 2009 году - 39 тысяч человек). Самое популярное направление - "Владивосток - Москва - Владивосток", билетами по нему воспользовались 59600 человек. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга приморцы могут приобрести льготные билеты в Петропавловск-Камчатский, Якутск, Анадырь, Магадан. В свою очередь, жители этих территорий могут прилетать в Приморье летом на отдых.
Новости тематики
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
Новости раздела
- На Камчатке День вулкана будут отмечать три дня
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Что теперь будет с рублем?