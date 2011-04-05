Стоимость льготных авиабилетов для приморцев превышает стоимость обычных

Российские авиаперевозчики с 1 апреля начали субсидированные авиаперевозки жителей Дальнего Востока в европейскую часть страны. В системе бронирования размещены специальные тарифы, открыты продажи льготных билетов, воспользоваться которыми с 1 апреля по 31 октября 2011 года вправе граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 60 лет. Однако на сегодняшний день стоимость льготных авиабилетов превышает стоимость обычных.

Для того чтобы купить льготный билет, гражданину нужно просто прийти в авиакассу с паспортом. Стоимость билета по самому востребованному маршруту «Владивосток – Москва – Владивосток» у всех авиаперевозчиков составляет 13 тыс. рублей. Билет на направление «Владивосток – Москва» стоит 6500 рублей.

При этом обычный авиабилет из Владивостока в Москву и обратно с датой вылета, например, 25 апреля и с датой возвращения 10 мая обойдется «нельготным» пассажирам на 1 тысячу рублей дешевле. С компанией-авиаперевозчиком «Владивосток Авиа» стоимость авиабилета в Москву и обратно составляет 12000 рублей, «S7» - 12790. Единственное исключение составляет «Аэрофлот»: здесь стоимость обычного билета на 659 рублей превышает стоимость льготного и составляет 13 659 рублей.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал "ЗР" помощник генерального директора, начальник ССО компании «Владивосток Авиа» А. АЛЕКСЕЕВ: "Тарифная политика авиакомпаний сезонна, уровень тарифов меняется в зависимости от спроса на перевозку. Предельная стоимость субсидированных тарифов определена соответствующим постановлением Правительства РФ и договором на перевозку, заключенным между ФАВТ и авиакомпанией. Нужно отметить, что глубина продаж по этим льготным тарифам длится с 1 апреля по 30 октября 2011. И в месяцы наивысшего спроса на перевозку (июнь-сентябрь) цена не увеличится. Да, в настоящий момент могут быть доступны обычные билеты на перевозку в апреле-мае по тарифам меньшим, чем субсидированные. Это так называемые сезонные тарифы, которые являются убыточными для авиакомпаний. Сейчас пассажирский спрос невелик, поэтому авиакомпании пытаются увеличить загрузку воздушных судов. Однако в летние месяцы вы таких низких тарифов уже не увидите в силу резкого скачка спроса. И цена обычных билетов возрастет, что дает возможность скомпенсировать убытки зимних месяцев. Этой тенденции подвержены все российские авиакомпании".

Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, в 2010 году 77 тысяч человек получили возможность по льготным тарифам слетать в европейскую часть страны и обратно (в 2009 году - 39 тысяч человек). Самое популярное направление - "Владивосток - Москва - Владивосток", билетами по нему воспользовались 59600 человек. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга приморцы могут приобрести льготные билеты в Петропавловск-Камчатский, Якутск, Анадырь, Магадан. В свою очередь, жители этих территорий могут прилетать в Приморье летом на отдых.