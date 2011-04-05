В ДФО подготовлены инвестиционные планы

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном округе Виктор ИШАЕВ подвел итоги исполнения поручения президента по разработке и утверждению комплексных инвестиционных планов монопрофильных поселений.

В Приморском крае подготовлены, но пока не утверждены инвестиционные планы поселка Лучегорск и города Арсеньева. Планы находятся на рассмотрении в Минрегионе. Уже реализуются планы монопоселка Светлогорье и Дальнегорска. Для Светлогорья из федерального бюджета выделено 24,02 млн рублей, а из краевого - 162,9 млн руб. Более 170 млн рублей федеральный бюджет выделил на реализацию программы города Дальнегорска. Из бюджета Приморского края направлено 11,1 млн рублей.