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Поток уезжающих с Дальнего Востока стремительно нарастает
Только ради лучших зарплат регион готово покинуть большинство населения работоспособного возраста
Каждый четвертый россиянин готов переехать в другой регион ради более высокой зарплаты, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Охотнее всего высказывают готовность сменить место жительства студенты, живущие в средних и крупных городах, выяснили аналитики НАФИ. По словам экспертов, пишут "Известия", тенденция повышения мобильности граждан есть, но необходимо еще более активно направлять ее в сторону регионов, нуждающихся в трудовых ресурсах.
Чаще всего о готовности переехать ради лучших условий труда говорят жители Дальневосточного (60%), Северо-Кавказского (39%) и Сибирского (31%) федеральных округов. Это следует из опроса, проведенного в 42 регионах РФ аналитическим центром НАФИ.
Остаться дома склонны жители регионов Центральной России (только 19% готовы переехать), Урала и Северо-Западного федерального округа (по 20%). В целом к смене места жительства ради новой работы готова четверть респондентов.
Наиболее мобильны студенты (47% опрошенных), временно безработные (40%). Доля руководителей подразделений, специалистов, технического или обслуживающего персонала и рабочих, готовых к переезду, примерно одинаковая (25–30%). И только 8% руководителей высшего звена готовы сдвинуться с места в надежде на лучшие условия труда.
При этом мужчины (30%) чаще настроены на переезд ради работы, чем женщины (22%), отмечают авторы исследования.
Руководитель направления исследований в сфере HR аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова рассказала, что, по данным Росстата (за 2016 год), доля тех, кто переезжает в другой регион, растет примерно на 1% в год. В лидерах по притоку внутренних трудовых мигрантов ожидаемо Центральный, Северо-Западный и Приволжский округа. Важно, чтобы уменьшался отток и увеличивался приток людей в непривлекательные округа, в частности, Дальневосточный, отметила Людмила Спиридонова.
С 1 февраля 2017 года любой россиянин может бесплатно получить до 1 га земли на Дальнем Востоке для строительства жилья, фермерской или предпринимательской деятельности. Земельный участок предоставляется на пять лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении этого срока его можно арендовать или получить в собственность. По данным Минвостокразвития на 1 марта этого года, уже поступило почти 111,5 тыс. заявок. По 44 тыс. принято положительное решение. "Но, чтобы земля заработала, использовалась, надо помогать людям. Это наша задача на 2018 год", - заявляли в министерстве.
В 16 регионах, в том числе на Камчатке, Чукотке, Сахалине, в Магаданской области, действуют региональные программы повышения мобильности граждан, которые предусматривают субсидии при переезде туда специалистов. По мнению экспертов НАФИ, программу нужно расширять и усиливать.
Профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления РАНХиГС Александр Щербаков отметил, что сформировались потоки миграции с северных и восточных территорий в центр и на юг России.
- Это не соответствует ни экономическим, ни геополитическим интересам нашей страны, - считает эксперт. - Шаги, которые предпринимаются для повышения мобильности населения, правильные, но они недостаточны. Необходимо привлекать работников на Дальний Восток и Урал, а пока кадры стремятся в обратном направлении.
По данным Минтруда, численность официально зарегистрированных безработных на конец января составила 779,6 тыс. человек. При этом количество открытых вакансий, заявленных работодателями, составляет 1,46 млн.
Фото "Известий".
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Комментарии
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прима10:04, 05.03.2018#
Народ покидает Дальний Восток и приморский край в том числе, потому , что жизнь в районах приморского края превратилась не в жизнь, а в борьбу за выживание. Каждый день в условиях постоянного государственного прессинга налогового, тарифного, законодательного от проблем по страхованию авто, до постоянного ужесточения законодательства везде и во всем. Наглядный пример-драконовские закон обязательного применения онлайн-касс для малого бизнеса где работают люди без наемных работников и вся работа сводится к тому чтобы только выжить своей семьей. Но проблема не самих кассах и этом законе, а в том, что численность населения падает т. е. падает доходность бизнеса ИП. Уезжает именно эта часть населения, у которой еще есть средства и здоровье на переезд.
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прима10:34, 05.03.2018#
Правительство установило налоговые льготы для миллиардеров в местных ТОРах, а для ИП в самом малом сегменте бизнеса-семейном без наемных работников повышает налоги и ужесточает законы. Пример-обязательная сертификации и документооборот для верхней одежды и обуви. Хотя этот закон был отменен в 2003 году как неработающий, который душил именно малый бизнес штрафами и взятками. И не страшен этот закон, но в крае власть не создала оптового рынка промышленных товаров стран СНГ, а пытается заставить покупать продукцию только свою????!!! Существующий ОПТОВЫЙ рынок китайских товаров в Уссурийске работает без подтверждающих документов т. е. без сертификатов и накладных, что ЕСТЕСТВЕЕННО входит в противоречие с принимаемыми Москвой законами. Т. е. вопрос о заботе людей здесь не стоит.
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прима11:18, 05.03.2018#
Жизнь по районам приморского края проходит по закону ". . мы с семьей были в городе . . . Уссурийске, Владивостоке. . . и т. д. . . . "Мы с детьми были на море". "Мы съездили в цирк с детьми". . и т. д. Сегодня чтобы купить машину для среднероссийской приморской семьи , несбыточные мечта т. к. цены на б/у японские, корейские машины растут благодаря пошлинам, а новые машины собранные в России приморцы не купят никогда в своей жизни из-за нищенского существования. О каком гектаре можно говорить, если нет возможности передвигаться по краю!!!!!???
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Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В Р 14:59, 05.03.2018#
Возврат денег за онлайн кассу 12000руб. Это приемлемо для запада России. А у нас онлайн касса стоит 30000. 18000 из кармана на исполнение закона для предпринимателя совершенно ненужного. Да и для покупателя в 90% тоже ненужного. Все направлено на отмену вмененки. И замену его при тотальном контроле с помощью онлайн касс на более драконовские налоги. Что повлечет огромные повышения цен на все и вся. В итоге благополучие властьимущих оплатит нищающий народ.
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Удивляюсь чиновникам из Москвы, которые "накладывают заплаты на трубу" то ли по своей недолекости, то ли по скупости, когда надо менять весь "трубопровод". Еще раз убеждаюсь, чтобы принимать решения особенно на государственном уровне, надо знать все что происходит внизу. А происходит то, что все потуги правительства направленные на укрепление людских резервов на Дальнем Востоке оказались провальными. За 2017 г. уехало больше людей чем в прошлые года, а убыль населения составила (рождаемость, смертность, переезд, приезд и т. д. ) поставила рекорд.