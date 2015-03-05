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В России введут новый убийственный вид алиментов
На родителей, проживающих отдельно от своих несовершеннолетних детей, возложат дополнительные обязанности по их содержанию — помимо уплаты алиментов, как сейчас, они также должны будут нести затраты на обеспечение их жильем, пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».
Как выяснили «Известия», над таким законопроектом работает Министерство юстиции РФ в рамках реализации первого этапа концепции государственной семейной политики до 2025 года. Пока же судебные приставы, как сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП), стали в полтора раза чаще арестовывать имущество алиментщиков и запрещать им выезд за рубеж.
Предполагается, что суд будет налагать обязанность по выплате нового вида алиментов, если суд установит недостаточную обеспеченность ребенка жильем. В какой форме, в каких именно случаях (будет ли новая норма касаться тех случаев, когда ребенок проживает с другим родителем на съемном жилье, или всех случаев развода) и в каком объеме родитель будет привлечен к исполнению такой обязанности, пока непонятно — законопроект находится в разработке, и в Минюсте затруднились дать оперативный комментарий. По данным «Известий», разработать и согласовать с другими ведомствами этот законопроект планируется в течение 2015 года.
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Комментарии
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Псевдоним21:04, 08.03.2015#
Гостю: Что ты обрушился на анонима он то все правильно сказал. Ладно там мужики с головой так и сделают а молодь бестолковая, они же рыцари-(суют все что движется). А бабам дейстивительно "приработок" не плохой. Надо закон, родила или отдавай ребенка отцу который сможет сможет содержать. Вот и с него тогда и спрос. Или будь любезна сама его содержи, знала когда ноги раздвигала и кому.
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Совсем охренели!В место того чтоб быть нормальными жёнами - воспитывать детей, уют в доме, будут ловить на пузо и требовать обеспечить комфортное проживание себя с отпрыском.