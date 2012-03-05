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Модернизация России по плечу старшеклассникам Дальнего Востока

05 Марта 2012, 23:48 | Дальний Восток

Компания «Сименс» объявила имена победителей регионального финала VI Всероссийского конкурса научно-инновационных проектов для старшеклассников «Технологии для модернизации России», проходившего в Дальневосточном федеральном округе РФ.

В этом году на суд экспертных советов было представлено более 500 проектов из разных уголков нашей страны. В результате были отобраны по 5 работ в каждом федеральном округе. Их авторы защищали свои идеи на очной презентации, в итоге которой победители регионального этапа конкурса в Дальневосточном федеральном округе распределились следующим образом:

1-е место заняла Анжелика ПАВЛОВА, представившая проект «Растительные краски из местного натурального сырья» из Якутска. 2-е место получила Сабина эмиль кызы ТАГИПУР – автор проекта «О необходимости и возможностях создания регионального оздоровительного комплекса на базе лечебно-энергетического потенциала Лоринских горячих ключей в Чукотском районе ЧАО» Чукотский АО, село Лаврентия. 3-е место досталось Александру ПЛАХОТНИКУ с проектом «Активизация ресурсного потенциала Тугуро-Чумиканского района в условиях экологической уязвимости территории», Комсомольск-на-Амуре.

Для участия в VI Всероссийском конкурсе научно-инновационных проектов в Дальневосточном федеральном округе было подано 29 заявок.

Все конкурсанты, занявшие призовые места, получили денежные вознаграждения в размере 110 000, 70 000 и 20 000 рублей за 1-е, 2-е и 3-е места соответственно. Также номинанты регионального этапа конкурса были удостоены членства в Клубе выпускников Всероссийского конкурса «Сименс» – Клубе Alumni. Благодаря этому проекту ребята получили возможность общения с экспертами компании в любой интересующей их области науки.

«Интерес молодежи к решению существующих проблем благодаря своему уникальному подходу – это очень перспективное направление. Обратите внимание, сегодня на церемонии перед нами презентовались талантливые школьники. А через 5-10 лет эти ребята будут строить нашу страну», – отметила начальник отдела реализации проектов и программ в сфере образования департамента образования и науки Приморского края Наталья ГРИШИНА.

Анжелика Павлова, занявшая 1-место в ДФО, вместе с победителями регионального этапа конкурса в других федеральных округах продолжит борьбу в финале конкурса, который состоится в Москве 11 апреля 2012 года.

"Золотой Рог".

Автор: По сообщениям пресс-служб
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