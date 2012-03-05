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Ужесточена ответственность за наркопреступления
5 марта, ZRPRESS. Президент РФ подписал закон, направленный на совершенствование законодательства РФ в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Как сообщает пресс-служба Кремля, согласно закону, совершение преступления с использованием наркотиков является отягчающим обстоятельством, а имущество, полученное в результате совершения наркопреступлений, подлежит конфискации.
Законом вводится повышенная ответственность за сбыт наркотиков или их аналогов в исправительных учреждениях, образовательных учреждениях, на объектах спорта, а также в помещениях, используемых в сфере развлечения (досуга). За сбыт наркотиков в особо крупном размере максимальное наказание предусматривается в виде пожизненного лишения свободы.
Помимо этого, КоАП РФ дополняется нормой, предусматривающей ответственность физических лиц за незаконный оборот прекурсоров, если эти действия не образуют состав уголовно наказуемого деяния.
«Золотой Рог».
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