В споре о Курилах Приморью отведена незавидная роль

Японцы проговорились: острова являются идеальным местом для американских ракет

Четыре российских острова Курильской гряды, на которые претендует Япония, — идеальное место для размещения американских ракет, пишет Japan Business Press. Этот шаг укрепит защиту США и Японии от баллистических ракет Северной Кореи, уточняет издание. Материал об этом публикует РИА «Новости».

Так, для увеличения шансов сбить баллистическую ракету нужно нанести удар на раннем этапе после ее запуска, еще до отделения боеголовок. Поэтому наиболее подходящим местом для размещения называется остров Итуруп, отмечает автор материала.

«Ракеты, запущенные из КНДР в США, будут лететь на северо-восток через Приморский край России. В связи с этим для того, чтобы поразить МБР в начале финального этапа, необходимо произвести запуск из точки, которая находится северо-восточнее Хоккайдо», — указывает СМИ.

В статье также говорится, что Итуруп нужно будет также интегрировать в американскую систему ПВО, защищающую Европу от Ирана.

Japan Business Press признает, что это позволит США блокировать базу Тихоокеанского флота — незамерзающий порт Владивосток. Обладая этими четырьмя островами, Россия контролирует незамерзающий пролив Екатерины между Кунаширом и Итурупом, который дает доступ в открытое море.

«Если Россия отдаст все четыре острова или даже только три, за исключением Итурупа, то велика вероятность, что Япония и США заблокируют пролив Екатерины», — прогнозирует Japan Business Press.

Кроме того, издание допускает, что размещенные средства ПВО США позволят значительно быстрее отслеживать пуски российских ракет из Охотского моря.

"Для России Охотское море — священная обитель стратегических подводных лодок, поэтому этот регион патрулируют многочисленные корабли, а на Курильских островах развернуты противокорабельные ракеты. Однако если на островах в случае их передачи (Токио. — Прим. ред.) появятся японо-американские силы, то в линии обороны, защищающей подлодки, возникнет брешь", — считает автор статьи.

Japan Business Press подчеркивает, что Москва вряд ли захочет передавать острова Японии, поскольку Южные Курилы представляют для нее слишком большую военную ценность. Поэтому японские дипломаты, которые ведут переговоры по этому вопросу, должны быть хорошо осведомлены, что эти острова значат для России, и уже на основе этого вести диалог.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мира, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же видела в этом лишь часть решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.

Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В ноябре — после встречи Путина и Абэ в Сингапуре — стороны объявили об ускорении переговорного процесса по мирному договору и Курилам. За основу решили взять документ 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии.

Переговоры осложняются тем, что Токио поддерживает антироссийские санкции.

Фото ИК "Золотой Рог".