Вопросы организации игр "Дети Азии" рассмотрены на уровне Администрации Президента России

Разговор был целиком посвящен вопросам организации и проведения VI Международных спортивных игр «Дети Азии», которые состоятся в Якутске в июле текущего года, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Егор Борисов проинформировал коллег, что на сегодняшний день получены подтверждения об участии в играх делегаций 38 из 40 государств, представляющих Азиатский континент в Международном олимпийском комитете. Российскую Федерацию будут представлять сборные Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов, Башкортостана, Татарстана, города Москвы и Республики Саха (Якутия). Всего планируется приезд более 4 500 юных спортсменов, тренеров и членов команд, свыше 700 судей, к мероприятию будут привлечены 2 тысячи волонтеров. Для проведения Игр подготовлено 12 соревновательных и 22 тренировочных объекта, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-центре VI МСИ "Дети Азии".

Таким образом, VI МСИ «Дети Азии» обещают стать рекордными по количеству стран-участниц. Не исключается, что соревнования посетят руководители ряда государств и крупных международных организаций. В этой связи, как отметили участники встречи, на оргкомитет игр и правительство Якутии возлагается дополнительная ответственность.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.