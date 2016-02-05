www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Знай наших!
Распечатать

Вопросы организации игр "Дети Азии" рассмотрены на уровне Администрации Президента России

05 Февраля 2016, 17:00 | Дальний Восток

Разговор был целиком посвящен вопросам организации и проведения VI Международных спортивных игр «Дети Азии», которые состоятся в Якутске в июле текущего года, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Егор Борисов проинформировал коллег, что на сегодняшний день получены подтверждения об участии в играх делегаций 38 из 40 государств, представляющих Азиатский континент в Международном олимпийском комитете. Российскую Федерацию будут представлять сборные  Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов, Башкортостана, Татарстана, города Москвы и Республики Саха (Якутия). Всего планируется приезд более 4 500 юных спортсменов, тренеров и членов команд, свыше 700 судей, к мероприятию будут привлечены 2 тысячи волонтеров. Для проведения Игр подготовлено 12 соревновательных и 22 тренировочных объекта, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-центре VI МСИ "Дети Азии".

Таким образом, VI МСИ «Дети Азии» обещают стать рекордными по количеству стран-участниц.  Не исключается, что соревнования посетят руководители ряда государств и крупных международных организаций. В этой связи, как отметили участники встречи, на оргкомитет игр и правительство Якутии возлагается дополнительная ответственность.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: дети азии  спорт 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru