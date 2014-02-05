Геннадий Невельской не ждал высочайшего соизволения на подъем российского флага

Как знать, где бы сегодня проходила российская дальневосточная граница, если бы не дерзость Геннадия Невельского

В декабре российская общественность отметила 200-летие Геннадия Ивановича НЕВЕЛЬСКОГО - русского адмирала, исследователя и одного из крупнейших деятелей по изучению и собиранию земель дальневосточных под юрисдикцию Российской империи.

О том, кто поднимал российский флаг на далекой тихоокеанской окраине, как оценивала эти действия русских мореходов и землепроходцев не менее далекая для них российская власть, рассказали члены Русского географического общества Петр БРОВКО и Сергей ПОНОМАРЕВ в статье «Г.И. Невельской: Амурская экспедиция и решение пограничного вопроса на востоке России», опубликованной в «Вестнике ДВО РАН». С разрешения авторов «ЗР» представляет фрагменты этой публикации.

21 августа 1848 года из порта Кронштадт с грузом для Петропавловска-Камчатского вышел транспорт «Байкал» под началом молодого капитан-лейтенанта Г.И. Невельского. Начался новый этап в изучении и освоении Дальнего Востока, связанный с этим именем.

Немного истории

К середине XIX века трудами выдающихся мореплавателей и гидрографов И.Ф. КРУЗЕНШТЕРНА, Г.А. САРЫЧЕВА, И.К. ФОМИНА, П.Т. КОЗЬМИНА, В.М. БАБКИНА и др. основные работы по картографированию берегов Охотского и Японского морей были завершены. Определены астрономические пункты, и подробно нанесена на карту береговая линия полуострова Камчатка, южной части Татарского пролива, северо-западного побережья Охотского моря. Оставался неисследованным район от Шантарских островов до полуострова Шмидта на Сахалине, включая устьевую область крупнейшей реки на востоке Азии - Амура. После кругосветной экспедиции И.Ф. Крузенштерна, который обследовал западный берег Охотского моря в августе 1805 года, Сахалин считался полуостровом.

Огромная территория Дальнего Востока - Амурский край - оставалась «ничейной». Решение Особого комитета 1848 года гласит: «положить границу нашу с Китаем по южному склону Хинганского Станового хребта до Охотского моря, к Тугурской губе и отдать, таким образом, навсегда Китаю весь Амурский бассейн, как бесполезный для России по недоступности для мореходных судов устья реки Амура и по неимению на его прибрежье гавани…» Основное внимание предлагалось обратить на Аян, как наиболее удобный порт в Охотском море, а также на Петропавловск, которому отводилась роль главного укрепленного порта на востоке России.

Возможность «отклонить правительство» от такого ошибочного решения с тем, чтобы «принять на отдаленном Востоке надлежащее положение, которое готовили ему Петр I и Екатерина II», история предоставила уроженцу Костромской губернии, выходцу из дворянской семьи, будущему адмиралу Геннадию Ивановичу Невельскому.

Сахалин - остров!

Транспорт «Байкал», пробыв в пути 8 месяцев и 23 дня, 12 мая 1849 года вошел в Авачинскую бухту и бросил якорь в Петропавловской гавани. Невельской донес начальнику Главного морского штаба адмиралу князю А.С. МЕНШИКОВУ о прибытии транспорта в Петропавловск в совершенной исправности, со здоровой и бодрой командой. «После сдачи груза в порту, - писал Невельской, - я решился, во всяком случае, получу или не получу высочайшее повеление, отправиться прямо к описи восточного берега Сахалина и Амурского лимана». Получив в Петропавловске письмо Н.Н. МУРАВЬЕВА с копией инструкции, представленной Муравьевым через князя Меншикова на утверждение Николаю I, Невельской 30 мая направляется на транспорте «Байкал» к восточным берегам Сахалина.

11 июня 1849 года судно подошло к острову и с рассветом моряки увидели покрытые туманом возвышенности Сахалина, от которого, следуя карте Крузенштерна, они должны были находиться в 25 милях. Берег на карте был показан сплошь скалистым, а между тем за широкой полосой прибоя тянулись песчаные «кошки», отделяющие от моря «озера».

Обогнув мыс Елизаветы - северную оконечность Сахалина, - транспорт вошел в обширный залив. 10 июля на трех шлюпках с тремя офицерами и доктором Невельской отправился на юг, постоянно делая промеры глубин. 22 июля 1849 года было достигнуто место, где материковый берег сближается с сахалинским. «Здесь-то, между скалистыми мысами на материке, названными мной в честь Лазарева и Муравьева, и низменным мысом Погиби на Сахалине, вместо найденного Крузенштерном, Лаперузом, Браутоном и в 1846 году Гавриловым низменного перешейка, мы открыли пролив шириною в 4 мили (7,5 км) и с наименьшей глубиною 5 сажен (9,1м)». Географическая ошибка прошлых веков была исправлена.

Теперь на очереди встал вопрос о заселении и освоении Нижнего Приамурья. Предложения Г.И. Невельского нашли поддержку князя Меншикова и Л.А. ПЕРОВСКОГО, но на заседании Особого комитета под председательством графа НЕССЕЛЬРОДЕ из-за опасения столкновений с китайцами было принято решение ограничиться пока основанием зимовья на юго-западном берегу Охотского моря. 29 июня 1850 г. на берегу залива Счастья было основано Петровское зимовье. Не имея более на руках других инструкций, но понимая, что этого мало для утверждения России в Приамурье, Г.И. Невельской в устье реки Амур, на мысе Куэгда основал Николаевский пост и, «в присутствии собравшихся из окрестных деревень гиляков и при салюте из фальконета и ружей, поднял русский военный флаг». Этот дерзкий поступок взволновал общественность, и по возвращении в Петербург Невельской был приглашен для объяснений к государю.

Молодецкая дерзость

«Император Николай принял капитана в своем кабинете. Он сидел за столом пред раскинутой картой Сибири. Он окинул орлиным взглядом тщедушного моряка, которого, впрочем, он знал и раньше. Глаза его не выражали гнева.

- Так-то, Невельской, - начал Император суровым голосом. - Ты организуешь экспедиции, изменяешь по своему усмотрению инструкции, утвержденные твоим Государем. Что ты на это скажешь?

Взяв со стола бумагу и, указывая на нее Невельскому, Император продолжал.

- А это что? Как ты думаешь?.. Не более, не менее, как разжалование тебя в матросы.

Невельской молчал.

Император стал медленно водить по карте пальцем по пути, пройденному «Байкалом».

- Матросом, да. Но вот здесь ты уже мичман, там - лейтенант, тут - капитан 1 ранга, здесь контр-ад… (палец Государя стоял на Николаевске). Нет, подождем еще; надо наказать тебя за непослушание.

И, встав с места, Государь разорвал акт о разжаловании, подошел к столу, взял заранее приготовленный крест св. Владимира, поцеловал Невельского и вдел ему крест в петлицу.

- Спасибо, Невельской, за твой патриотический поступок, но впредь будь осторожнее; старайся не превышать данных тебе полномочий».

На следующий день Николай I сказал Н.Н. Муравьеву, что он находит поступок Невельского молодецким, благородным и патриотическим, прибавив: «Где раз поднят русский флаг, там он уже спускаться не должен».

Без прав и средств

12 февраля 1851 года постановление Особого комитета об учреждении Амурской экспедиции, т.е. специальной организационной структуры со специфическими задачами, было утверждено государем. Начальником ее назначался капитан 1 ранга Г.И. Невельской. В ее состав входили 60 нижних чинов при двух офицерах и докторе. Снабжение экспедиции возлагалась на Российско-Американскую компанию, а подчинялась она генерал-губернатору Восточной Сибири. Предприятие из исследовательского превратилось во внешнеполитическое. Сенат 15 февраля 1851 года уведомил китайское правительство о намерении России иметь наблюдения за устьем р. Амур. Однако Невельскому «… как и в первом случае, не давалось ни прав, ни средств предпринимать какие-либо меры для надлежащего водворения в этом крае».

Ставя в известность Н. Муравьева о предполагаемых действиях, Невельской заранее знал, что ответ придет тогда, когда дело уже будет сделано. Он непрерывно расширял сферу действия Амурской экспедиции, проводя малыми силами разного рода исследования, а затем, закрепляя результаты, выставлял военные посты. По сути, в очередной раз нарушалось высочайшее повеление.

Геннадием Ивановичем был сплочен коллектив единомышленников. Не только офицеры и чиновники, но и рядовые и жены нижних чинов прониклись сознанием важности творимого ими дела. Левобережье Амура изучал Д.И. ОРЛОВ. Его работами доказано, что Хинган, принятый по Нерчинскому трактату за границу между Россией и Китаем, простирается от истоков реки Уда не к северо-востоку, как ошибочно полагали даже в российском Министерстве иностранных дел, а к юго-западу.

Стараниями лейтенанта Н.К. БОШНЯКА на побережье Татарского пролива открыт крупный и удобный залив, названный Императорской гаванью (ныне - Советская Гавань). Им же частично в начале 1852 г. обследован север Сахалина и его западный берег. Открыты на Сахалине залежи угля, установлена независимость острова от иностранцев.

Экспедициями Невельского было установлено, что местные жители на территории материка между Хинганским хребтом и морем китайцам ясак не платили, так как эта страна по отношению к Китаю находится в неопределенном положении; что китайских пограничных знаков в Приамурье и на Сахалине не обнаружено и государственного контроля со стороны Китая за землями, отрешенными от России по Нерчинскому трактату, не было и нет.

Г. Невельской заявляет Н. Муравьеву: «Мне предстояло и ныне предстоит одно из двух: или, действуя согласно инструкции, потерять навсегда для России столь важные края как Приамурский и Приуссурийсий или же действовать самостоятельно, приноравливаясь к местным обстоятельствам и несогласно с данными инструкциями. Я избрал последнее».

Пограничный вопрос

Летом 1852 года Невельской разослал на лодках своих офицеров с новыми поручениями. Подпоручика ВОРОНИНА - на Сахалин, в район Дуэ, а лейтенанта Бошняка - в залив Де Кастри как начальников военных постов для объявления туземцам Сахалина, Приамурского и Приуссурийского краев до корейской границы - о принадлежности территорий России. В местных селениях делались соответствующие объявления и назначались старосты.

В 1852 году стараниями Д.И. Орлова и Н.К. Бошняка астрономически определены истоки рек Уды, Тугура, Амгуни, Горина и направление Хинганского хребта между 51 и 54 параллелями - хребта, который по трактату 1689 года был принят за направление российской границы с Китаем.

Этот хребет, пересекая Амур выше устья Сунгари, направляется между этой рекой и р. Уссури до Японского моря и Кореи. Следовательно, писал Г.И. Невельской: «Согласно точному смыслу Нерчинского трактата весь Нижнеамурский и Уссурийский бассейны до моря принадлежат России, а не Китаю, как к несчастью было тогда убеждено и старалось убедить других наше Министерство иностранных дел. Итак, в 1852 году Амурской экспедицией был положительно разрешен пограничный (с Китаем - С.П.) вопрос».

Следует особо отметить, что все достигнутое в 1852 году было сделано, с одной стороны, по инициативе Невельского, а с другой - вопреки начальственной, в том числе монаршей, воле, обусловленной позицией МИД России. Спасало Г.И. Невельского только то, что, во-первых, он бомбардировал начальство побудительными докладами, а во-вторых, запретительные указания получал уже после того, как дело в интересах России было сделано!

Газета «Золотой Рог», Владивосток.