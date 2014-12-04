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В реабилитационном центре "Утес" готовятся к выпуску в природу тигра по кличке Упорный

04 Декабря 2014, 12:57 | Дальний Восток

Представители бренда бытовой техники Bosch и журналисты центральных СМИ вместе с WWF России побывали в реабилитационном центре «Утес», где сейчас готовят к выпуску в природу тигра по кличке Упорный.

Этот конфликтный тигр был помещен в Центр реабилитации диких животных «Утес» Хабаровского края 14 ноября и стал первым постояльцем специального вольера, оборудованного с помощью бренда бытовой техники Bosch в рамках сотрудничества с WWF России, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

Теперь с помощью видеокамер специалисты могут дистанционно наблюдать за состоянием зверя, не тревожа его покой и вмешиваясь в случае крайней необходимости. Поскольку контакт человека с тигром сводится к минимуму, животным будет легче вернуться в естественную среду обитания.

«В бизнесе при помощи технологий мы делаем проще и приятнее жизнь людей. И мы очень рады, что смогли помочь исчезающему виду тигров, и сделать их временный дом более комфортным. Поддерживая этот проект, мы отдаем дань уважения природе и жителям страны», - комментирует Ханс-Керстен Хрубеш, генеральный директор ООО «БСХ Бытовая техника».

В Центре «Утес» представители бренда бытовой техники Bosch лично убедились, как работает система видеонаблюдения и идет процесс восстановления истощенного амурского тигра, не от хорошей жизни вышедшего к людям в Вяземском районе. На лечение и временную передержку этого животного, названного Упорным, сейчас идут средства, выделенные WWF России. Ветеринарные обследования этого трехлетнего самца, проведенные по шести основным заболеванием дали отрицательный результат. А значит, после реабилитации у хищника есть хорошие шансы на возвращение в тайгу.

«Очень важно, что есть компании, неравнодушные к судьбе дикой природы. Одна из них - бренд бытовой техники Bosch, который уже немало сделал и, надеюсь, сделает еще для помощи редким хищникам, попавших в беду», - говорит Павел Фоменко, координатор программы Амурского филиала WWF России по сохранению биоразнообразия.

На протяжении 20 лет WWF России сотрудничает с Центром реабилитации диких животных «Утес» Хабаровского края. За эти годы более 10 конфликтных амурских тигров и тигрят-сирот при поддержке Фонда получили здесь необходимую ветеринарную помощь, прошли курс реабилитации и некоторые из них вернулись обратно в дикую природу. WWF приложил немало усилий для того, чтобы создать структуру по минимизации конфликтов с крупными хищниками, частью которой является передержка и реабилитация животных. А в этом году Фонд инициировал передачу территории вольер в Центре «Утес» под юрисдикцию государственных органов.

С помощью WWF России и при поддержке бренда Bosch выполняется одна из приоритетных задач Центра «Утес» и МПР Хабаровского края - создание благоприятных условий для передержки и лечения животных для дальнейшего выпуска их в дикую природу.

Автор фото – Павел Фоменко / WWFРоссии

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

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Теги: тигры  wwf 



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