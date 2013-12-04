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Погодой на Дальнем Востоке вплотную займется очередной циклон
Удивительно теплым и мягким выдалось начало декабря в Приморье, хотя расслабляться все-таки не стоит. В середине недели погодой на Дальнем Востоке вновь вплотную займется очередной циклон. А там и до ненастья рукой подать. Впрочем, в некоторых краях и областях зима уже давно вовсю хозяйничает.
До середины недели дневная температура во ВЛАДИВОСТОКЕ будет колебаться в пределах минус 1 – плюс 4. А вот к концу семидневки возможно понижение температуры. Что касается ночного температурного фона в столице Приморья, то он не превысит 5-10 градусов мороза. Во вторник и четверг возможен небольшой снег.
А вот у наших соседей в ХАБАРОВСКЕ снегопад начнется во вторник и продлится до пятницы. Днем температура воздуха сохранится на уровне 6-9 градусов мороза. После захода солнца в столице соседнего края становится значительно холоднее – до 10-16 ниже нуля.
С понедельника по четверг продлится снегопад в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. В дневные часы температурный фон не превышает 5-10 градусов мороза. С наступлением сумерек в столице Амурской области становится очень некомфортно – до минус 14-20. К выходным возможно похолодание.
Сыро в эти дни будет в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ - со вторника по пятницу город накроет дождь с мокрым снегом. При этом дневная температура здесь еще довольно высокая – до 1-3 градусов тепла. По ночам воздух в столице островной области остывает до минус 3-6. К концу недели возможно похолодание.
Снежно будет на этой неделе и в МАГАДАНЕ – осадки возможны со среды по пятницу включительно. А вот температура воздуха даже днем редко превышает 10-13 градусов мороза. Еще ниже ночные показатели – временами холодает до 17-23 ниже нуля.
И напоследок о погоде в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. Здесь уже идет снег, который прекратится не раньше пятницы. Дневной температурный фон не превысит 1-3 градусов тепла. С наступлением ночи столбик на шкале термометра в столице Камчатского края опускается до отметок минус 2-5.
По данным Интернета.
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