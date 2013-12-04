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В Южно-Сахалинске детям с ограниченными возможностями помогли стать победителями

04 Декабря 2013, 20:15 | Дальний Восток

Сахалинский филиал ООО «Газпром трансгаз Томск» совместно с Управлением по физической культуре и спорту администрации г. Южно-Сахалинск и благотворительным фондом «Улыбка ребенка» провели для детей с ограниченными возможностями здоровья сказочную эстафету.

Для воспитанников центра в возрасте от 6 до 9 лет были подготовлены конкурсы, игры, выступления аниматоров и фокусника. Мероприятие проходило в реабилитационном центре «Преодоление».

- Каждая пройденная вами ступень, каждый успех заслуживают особого внимания и уважения, - обратился к участникам спортивного состязания начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Южно-Сахалинска Егор Умнов.

На собранные средства, работники Сахалинского ЛПУМТ приобрели подарки и угощение для детей.


 

- Каждый ребенок зарядился положительными эмоциями, почувствовал, что у него все получается и он победитель, - сказал Сергей Бурдинский, заместитель директора Сахалинского филиала ООО «Газпром трансгаз Томск»

Досье ZRPRESS: Сахалинское ЛПУМТ «Газпром трансгаз Томск» вносит свой вклад в реализацию благотворительных проектов в регионе: оказывает поддержку дому-интернату престарелых и инвалидов города Южно-Сахалинска, советам ветеранов, творческим коллективам, поддерживает  проекты, способствующие  сохранению  и развитию традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера. В 2013 году проведено первое открытое первенство города по легкой атлетике среди людей с ограниченными возможностями здоровья, десятая областная спартакиада среди инвалидов. 

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: благотворительность  Газпром трансгаз Томск  газпром 



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