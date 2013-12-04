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На Дальнем Востоке энергетики начали отключения горячей воды у должников по теплоэнергии
ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в холдинг РАО ЭС Востока) начала отключения горячей воды у должников по теплоэнергии.
Впервые в Хабаровске суд общей юрисдикции принял решение о принудительном отключении горячего водоснабжения у неплательщика, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе ОАО «ДГК».
Представители ОАО «ДГК» были вынуждены потребовать в суде такой жесткой меры, поскольку другие методы на недобросовестных граждан не возымели своего действия. Так, собственница квартиры по ул. Монтажной с 2005 года накопила долг за теплоэнергию и горячую воду в 119 тыс. рублей, это без учета пени, которая составляет 51 тыс. рублей. Ни три судебных заседания, на которые ответчик не являлся, ни разъяснительные беседы специалистов ОАО «ДГК» и предложения заключить соглашение на рассрочку выплат долга не убедили должника расплатиться по счетам. На четвертом заседании представители ДГК обратились с требованием о принудительном взыскании долгов с отключением горячего водоснабжения у неплательщика и суд это требование удовлетворил.
3 октября судебные приставы, юридическая служба, Теплосбыт и техническая служба ОАО «ДГК» ограничили горячее водоснабжение в квартире должников: вырезали часть трубы горячего водоснабжения в квартире и поставили на неё заглушку. Подключат горячую воду должнику только после того, как хозяйка квартиры оплатит всю сумму основного долга. За самовольное подключение, согласно российскому законодательству, ответчик понесет наказание вплоть до уголовного.
Недопущение роста задолженности за тепловую энергию приоритетно для Дальневосточной генерирующей компании. Неоплата счетов за отопление и горячую воду чревата перебоями в энергоснабжении. Оборудование электростанций и тепломагистрали требует ремонта и модернизации. Миллиарды рублей стоит покупка топлива для теплоэлектроцентралей. Единственный источник средств укомпании –деньги за оказанные услуги по предоставлению горячей воды и отопления. Между тем, на 1 декабря 2013 года потребители задолжали за теплоэнергию 4,9 млрд рублей. 77% это суммы (3,8 млрд руб.) долга населения.
Неплатежи сопоставимы с годовым объемом финансирования ремонтной программы на всех 15-ти электростанциях, 7-ми отопительных котельных и 1 тысяче километров тепломагистралей Дальневосточной генерирующей компании.
Огромные долги населения за теплоэнергию вынуждают ОАО «ДГК» идти на крайние меры. Ограничение горячего водоснабжения компания планирует поставить на поток на всей территории своей деятельности: в Хабаровском крае, в Амурской области и ЕАО, в Приморье и на юге Якутии. Подобная мера воздействия на должников предусмотрена законодательством РФ.
Досье ZRPRESS: ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 846,58 МВт / 12 497,3 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем, 70%. В 2012 году ОАО «ДГК» было выработано 23,05 млрд кВт-часов электроэнергии и отпущено 22,3 млн Гкал теплоэнергии. В компании работают свыше 15 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 7 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 942 кмтепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез.
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да. . . у сердюковых пусть возьмут, а этим долг и погасят.