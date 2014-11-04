Рыбам-ремонтникам светит хороший улов

Гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября

Овен. В первой половине недели Овнам будет сопутствовать удача в решении финансовых вопросов. Можно на короткое время давать деньги в долг. Вторая половина недели благоприятствует налаживанию делового партнерства. Успех ждет тех, кто оказывает индивидуальные услуги.

Телец. Тельцам в начале недели рекомендуется активнее взаимодействовать с деловыми партнерами. Если вы работаете с напарником, можно делегировать ему часть своих полномочий. Результаты работы от этого нисколько не пострадают. Вторая половина недели удачна для тех, кто занимается ремонтными и строительными работами.

Близнецы. У Близнецов в первой половине недели наступает подходящее время для наведения порядка на рабочем месте. Если вы занимаетесь делом, которое вам нравится, то в этот период сможете добиться значительных результатов. Отношения с коллегами и подчиненными будут доброжелательными.

Рак. У Раков в первой половине недели усиливается творческий потенциал. Можно принимать участие в конкурентных видах деятельности: конкурсах, кастингах на замещение вакантной должности. В конце недели уровень доходов может возрасти.

Лев. Львам в первой половине недели рекомендуется сосредоточиться на делах, которые близки к завершению. Особенно это относится к строительной сфере (например, сдаче готовых объектов). В конце недели возможно получение хороших новостей.

Дева. Девам в первой половине недели рекомендуется использовать имеющиеся деловые связи для быстрого решения актуальных вопросов. Особенно это касается получения важных сведений и знакомств с влиятельными людьми. В конце недели могут возрасти доходы от выполнения частных заказов.

Весы. Весы будут весьма удачливы в первой половине недели. Если вы работаете по сдельной системе оплаты, вам могут чаще поступать выгодные заказы, с которыми вы сумеете быстро справиться. Вторая половина недели благоприятствует личным инициативам и коллективной творческой работе.

Скорпион. Скорпионы в первой половине недели будут в состоянии дать старт собственному бизнесу, который будет зависеть исключительно от их индивидуальных усилий. Лучше всего себя смогут проявить индивидуальные предприниматели. Вторая половина недели благоприятствует карьерному продвижению за счет установления более доверительных отношений с начальством.

Стрелец. Стрельцы в первой половине недели могут найти себе дополнительную подработку. Это удачное время для фрилансеров: число проектов и клиентов, скорее всего, возрастет. Вторая половина недели складывается удачно для профессионального обучения.

Козерог. Козероги почувствуют прилив сил и творческой фантазии при работе в составе группы единомышленников. Это подходящее время для взаимовыгодного сотрудничества. Успешно пройдут маркетинговые исследования и планирование. Вторая половина недели благоприятствует руководящим работникам.

Водолей. Водолеи в первой половине недели смогут заручиться поддержкой вышестоящего начальства, что положительно отразится на их карьере. Также это подходящее время для устройства на новое место работы. Вторая половина недели складывается удачно для работников сферы услуг.

Рыбы. Рыбам рекомендуется использовать первую половину недели для повышения уровня профессиональных знаний. Успешно сложится учеба у студентов. Вторая половина недели складывается удачно для тех, кто занят мелким ручным трудом, ремонтирует бытовую технику или транспортные средства.

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.