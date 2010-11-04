Переводить ли часовые стрелки?

Как вы относитесь к ежегодному переходу на зимнее/летнее время? Отражается ли это на вашем самочувствии? Поддерживаете ли идею приморских депутатов об изменении часового пояса? С этими вопросами «ЗР» обратился к жителям Владивостока.

Анатолий КИБЕРОВ, студент:

- Мне не нравится переводить стрелки, особенно когда на час вперед. Потому что я привык поздно ложиться и по утрам просыпаюсь с трудом. И считаю форменным издевательством над организмом, когда страна переходит на летнее время и я должен вставать на час раньше. Первое время, пока не привыкну, постоянно опаздываю на лекции и неделю хожу сам не свой. Что касается выгоды для экономики, то это, во-первых, вопрос спорный. А во-вторых, лично мне с этой экономии нет никакого проку. Если бы цены на электроэнергию снижались, я бы против перевода стрелок не возражал. Но цены-то растут. Что касается смены часового пояса, то никто внятно не объясняет, в чем его преимущество и есть ли оно вообще.

Наталья СЕМЕНОВА, гендиректор коммерческой фирмы:

- Я к переводу стрелок отношусь спокойно, но мне больше нравится «летнее» время – после работы можно позагорать и искупаться. Для меня с переходом на зимнее время фактически ничего не меняется – и ложиться, и вставать буду по летнему графику, то есть формально на час раньше. Просто утром у меня больше времени, чтобы сделать зарядку, приготовить полноценный завтрак. А вот какой-либо экономии, как заявляют энергетики, я не вижу. На чем экономим? Разве что на освещении. Но для этого есть энергосберегающие лампы. Да, летом у меня электроэнергии нагорает меньше, но объясняется это просто: меньше стою плиты, беру с собой овощи, фрукты и еду к морю. Переход на другой часовой пояс полностью не поддерживаю – это насилие над человеческим организмом. У нас что, недостаточно больных и хворых?

Елена НОМОКОНОВА, домохозяйка:

- Я не работаю, поэтому все эти переводы стрелок меня не особо волнуют, хотя раньше раздражало, особенно, когда из-за этого я однажды опоздала на поезд. Идею о слиянии часовых поясов поддерживаю, но в разумных пределах. Не думаю, что стоит переводить стрелки на 3-4 часа назад ради удобства наших чиновников и депутатов. А нашим детям в темноте придется возвращаться из школы? Инициатива о сокращении временной разницы, как я слышала, исходит из Москвы. Так почему бы ей не просыпаться раньше?

Сергей СВЕШНИКОВ, слесарь:

- Меня перевод стрелок каждые полгода не слишком волнует. Привык к этому, как к природному явлению: осень - листья опадают, стрелки переводятся… А вот в отношении временного сближения с Москвой я категорически против, потому как абсолютно уверен: все сделают «как всегда», то есть самым наихудшим образом. Пусть наши депутаты лучше займутся чем-нибудь более полезным. А стрелки оставят в покое.

Марина ЕЛАНСКАЯ, парикмахер:

- Осенью обожаю, когда надо переводить стрелки - можно на час позже вставать! В первые пару дней это очень приятно. Весной - ненавижу. По схожей причине. Вставать приходится на час раньше, поэтому хронически не высыпаюсь, особенно первую неделю.

Ольга КУБАНОВА, студентка:

- Я против каких-либо переводов часовых стрелок что в ту, что в другую сторону! Потому что никогда толком не знаю, когда их нужно переводить. В результате узнаю об этом последней. И из-за этого у меня случались весьма неприятные истории. Однажды всерьез поссорилась со своим парнем. Я решила, что он опоздал на свидание, а, оказалось, это я пришла раньше. А моя мама, она врач, говорит, что любое изменение привычного распорядка сна-бодрствования негативно отражается на самочувствии больных и метеочувствительных людей, но об этих людях почему-то никто не подумал.