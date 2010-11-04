Выпускники 2011 года получат дипломы ДВФУ

До 1 ноября рабочая группа по корректировке концепции развития Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) должна разработать вариант программы развития университета. До 1 декабря программа должна быть представлена премьер-министру России Владимиру ПУТИНУ.

Если все сроки будут соблюдены, то это позволит уже в этом году получить первый миллиард на развитие ДВФУ.

В программе должны найти отражение все школы и научные направления, которые имеются во всех объединяемых вузах, и учтены перспективы их развития. Напомним, что в рабочую группу вошли специалисты администрации Приморского края и полпредства, ректоры приморских вузов, ученые, представители студенчества, общественных организаций. В качестве экспертов планируется привлечь специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, а также зарубежных ученых.

Кроме этого, в рамках создания Дальневосточного федерального университета в Уссурийске уже происходит объединение филиалов всех вузов, которые войдут в ДВФУ (ДВГУ, ДВГТУ И ТГЭУ) на базе Уссурийского государственного пединститута. Фактически будет создан новый институт, который обеспечит кадрами Уссурийский городской округ и прилегающие территории. Судьба всех остальных филиалов будет решаться индивидуально. Однако, как неоднократно заявлял ректор ДВФУ Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, все сегодняшние студенты филиалов получат возможность завершить образование.

Прием абитуриентов в 2011 г. будет осуществлять уже объединенный вуз - Дальневосточный федеральный университет. Выпускники следующего года всех четырех объединяемых вузов также получат дипломы ДВФУ.