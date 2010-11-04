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Выпускники 2011 года получат дипломы ДВФУ
До 1 ноября рабочая группа по корректировке концепции развития Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) должна разработать вариант программы развития университета. До 1 декабря программа должна быть представлена премьер-министру России Владимиру ПУТИНУ.
Если все сроки будут соблюдены, то это позволит уже в этом году получить первый миллиард на развитие ДВФУ.
В программе должны найти отражение все школы и научные направления, которые имеются во всех объединяемых вузах, и учтены перспективы их развития. Напомним, что в рабочую группу вошли специалисты администрации Приморского края и полпредства, ректоры приморских вузов, ученые, представители студенчества, общественных организаций. В качестве экспертов планируется привлечь специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, а также зарубежных ученых.
Кроме этого, в рамках создания Дальневосточного федерального университета в Уссурийске уже происходит объединение филиалов всех вузов, которые войдут в ДВФУ (ДВГУ, ДВГТУ И ТГЭУ) на базе Уссурийского государственного пединститута. Фактически будет создан новый институт, который обеспечит кадрами Уссурийский городской округ и прилегающие территории. Судьба всех остальных филиалов будет решаться индивидуально. Однако, как неоднократно заявлял ректор ДВФУ Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, все сегодняшние студенты филиалов получат возможность завершить образование.
Прием абитуриентов в 2011 г. будет осуществлять уже объединенный вуз - Дальневосточный федеральный университет. Выпускники следующего года всех четырех объединяемых вузов также получат дипломы ДВФУ.
ДосьеПроректором ДВФУ по стратегическому развитию назначен Андрей АКСЕНОВ; экономике и финансам - Игорь ВАТУЛИН. Оба - коллеги ректора Миклушевского по МИСиСу. Проректорами по учебной и воспитательной работе стал Владимир КУРИЛОВ; по строительству и взаимосвязи с ФГУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона РФ» - Николай МОРОЗОВ, бывший депутат ЗК ПК. На своих местах с приставкой «исполняющий обязанности» остались и.о. проректоры по международным отношениям Валерий ДИКАРЕВ; и.о. проректора по административно-хозяйственной работе Юрий КУТУЗОВ. Первый проректор Борис РЕЗНИК стал и.о. проректора по науке и инновациям. Проректоры по учебно-воспитательной работе Игорь СОППА, по довузовскому образованию Андрей ШУШИН, по инновационной работе Сергей ДУБОВИЦКИЙ, по финансам Ольга САМИГУЛИНА занимают должности заместителей Владимира КУРИЛОВА.
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