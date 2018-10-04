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На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
На сахалинскую сессию «Медиашколы» приехали более 250 региональных журналистов и сотрудников пресс-служб госорганов из всех субъектов Дальнего Востока
В Южно-Сахалинске 27-29 сентября прошла вторая сессия слета «Медиашкола: Дальневосточный репортер». Он был запущен в феврале нынешнего года по инициативе аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. На сахалинскую сессию «Медиашколы» приехали более 250 региональных журналистов и сотрудников пресс-служб госорганов из всех субъектов Дальнего Востока, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В дискуссии приняли участие министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов и заместитель полномочного представителя президента России в ДФО Григорий Куранов. Участники диалога пришли к выводу, что СМИ и власть должны налаживать партнерские отношения. Открытое противостояние может навредить развитию Дальнего Востока.
Григорий Куранов также провел мастер-класс «Обеспечение социального единства — области ответственности власти и СМИ», в котором также принял участие заместитель руководителя управления ЦИК Партии «Единая Россия» Дмитрий Юрьев. Григорий Куранов рассказал о многолетней работе большой группы экспертов по выявлению правильного значения слова «патриотизм».
— Патриотизм — это не чувство гордости, а потребность гордиться, — уверен Григорий Куранов. — Потребность гордиться своей страной, ее достижениями, тем, как ее воспринимают в мире. Аналогичная потребность в гордости существует и в отношении «малой Родины», своего округа, области, района, вплоть до семьи и личных достижений. То есть, патриотизм — это одна из базовых объективных потребностей человека наряду с потребностями в пище, безопасности и прочим.
Григорий Куранов также отметил, что главной совместной задачей государства и СМИ является формирование «матрицы духовности и патриотизма». Позитивные новости могут и должны показывать СМИ, уверен Григорий Куранов. По его словам, их необходимо скрупулезно собирать и транслировать, искать живые истории обычных людей, помогать положительным примерам распространяться. Тогда как негативные новости «уходят в народ» сами.
— Важно понимать, что позитивный имидж страны формируют не только федеральные СМИ. Каждый регион должен показывать свои региональные позитивные примеры, так же как муниципалитет должен давать положительные новости на своем уровне. Между тем с развитием интернета в сети стекаются резонансные, но недостоверные новости. Они транслируются ради «хайпа», для увеличения своей аудитории и, как следствие, возможности заработать «на чужом горе». Поэтому сейчас так необходимо тесное взаимодействие власти со СМИ, налаживание партнерских отношений, — сказал Григорий Куранов.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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