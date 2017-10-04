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Железнодорожники помогут сохранить дальневосточные заповедники

04 Октября 2017, 11:48 | Дальний Восток

Дальневосточная железная дорога примыкает либо пересекает несколько особо охраняемых природных территорий

ОАО «РЖД» участвует в сохранении  особо охраняемых природных территорий совместно с экологами и природоохранными структурами. Сотрудники компании приняли участие в совместном осмотре природоохранной зоны Баджальского заказника (Хабаровский край) на прошлой неделе, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Представители комсомольского филиала ФГБУ «Заповедное Приамурье» и Центра охраны окружающей среды совместно проверили участок БАМа, проходящий вдоль западной границы заказника и пересекает его дважды.

Совместная экспедиция оценила экологическую обстановку не только вблизи железной дороги, но и в глубине заказника. Для этого группе из 11 человек предстояло пройти около десяти километров тайги и сплавиться на катамаранах по реке Амгуни.

Участники экспедиции отметили, что риск техногенной среды, особенно в пожароопасный сезон, постепенно снижается. Чтобы избежать очагов возгорания, железнодорожники своевременно убирают старые шпалы, проводят опашку защитных лесонасаждений, создают минерализованные полосы на границе лесного фонда. На постоянном дежурстве находятся 33 пожарных поезда, готовые в любой момент отправиться для тушения пожаров, в том числе и на территории заповедников.

В результате проделанной работы ни одного случая возгорания вблизи железной дороги на территории особо охраняемых природных территорий Дальнего Востока с начала текущего года зафиксировано не было.

Дальневосточная железная дорога примыкает либо пересекает несколько особо охраняемых природных территорий: Большехехцирский, Хинганский заповедники, Кедровую Падь, Землю Леопарда, а также Баджальский заказник. Работа по повышению уровня экологической и пожарной безопасности в этих местах ведется круглый год. Пассажирские поезда, вокзалы, административные здания и производственные комплексы регулярно проверяются экологами, с коллективом проводятся обязательные профилактические занятия, экологические субботники и многое другое.

Евгений СИДОРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: животные  закон  экология  железная дорога  ржд  лес  программа  тигр  природа  защита  двжд  Тайга  природнадзор  леопард 






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