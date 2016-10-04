Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Продолжается подписка на газету "Золотой Рог" и журнал "Дальневосточный капитал"
Издательская компания «Золотой Рог» искренне благодарит Вас за проявленный интерес к нашим изданиям и предлагает оформить подписку на 2017 год! Услуга онлайн-подписки предоставляется «Почтой России» напрямую, без подписных агентств в качестве посредников.
Для оформления подписки через Интернет необходимо зайти на сайт podpiska.pochta.ru. Если клиент уже регистрировался на основном портале «Почты России», то достаточно будет ввести свои имя и пароль, если нет — пройти короткую регистрацию. На сайте оформить подписку так же просто, как и приобрести товар в интернет-магазине.
В 2017 году на страницах журнала «Дальневосточный капитал» и газеты «Золотой Рог» мы продолжим публикацию материалов, посвященных основным отраслям экономики Дальнего Востока, проанализируем состояние региональных финансовых и товарных рынков, познакомим вас с положением дел в ведущих компаниях региона. В «Журнале Здоровья» вы сможете узнать мнение экспертов медицины по актуальным вопросам здоровья, простые рецепты поддержания молодости и красоты и многое другое.
Хочется верить, что наши публикации будут и дальше оставаться интересными и полезными, и на страницах нашего издания вы найдете ответы пусть не на все, но на многие интересующие вас вопросы. Мы стараемся совершенствоваться и расти вместе с вами, и обещаем в течение всего следующего года приятно радовать вас оперативными новостями, эксклюзивными статьями и интересными интервью.
Оформить подписку на издания можно, перейдя по ссылке https://podpiska.pochta.ru/publisher/8274101.
Также подписаться на наши издания возможно и через редакцию, отправив заявку в свободной форме на priem@zrpress.ru или позвонив по телефону: 8 423 2450485.
Стоимость подписки на первое полугодие 2017 год:
Газета «Золотой Рог»
Печатная версия – 1023 рублей
Пдф-версия – 2040 рублей
Журнал «Дальневосточный капитал»
Печатная версия – 1200 рублей
Пдф-версия –1200 рублей
Журнал Здоровья – 270 рублей
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Продолжается подписка на газету "Золотой Рог" и журнал "Дальневосточный капитал"
- Наноспутник SamSat-218, запущенный с Восточного, передает "обрывки морзянки"
- На Дальнем Востоке подготовлена система видеонаблюдения к дополнительной сдаче ЕГЭ в осенние сроки
- Компьютерный вирус, блокирующий доступ в Интернет, зафиксирован в Хабаровске
- На Дальнем Востоке отключили Facebook и Twitter
- Первая на Дальнем Востоке скамейка блогеров установлена в Якутске
- Видеонаблюдение за ходом ЕГЭ на Сахалине обеспечит "Ростелеком"
- Около 80 тысяч фильмов посмотрели в новогодние праздники жители Дальнего Востока
- На Дальнем Востоке 65 тысяч семей управляют просмотром любимых передач
- Самыми активными пользователями мобильного интернета от "МегаФона" стали жители Приморья
Новости раздела
- Продолжается подписка на газету "Золотой Рог" и журнал "Дальневосточный капитал"
- На получение "дальневосточного гектара" на Сахалине подано более 300 заявок
- Численность амурского тигра на Дальнем Востоке составляет порядка 550 особей
- Дальневосточники заняли второе и третье места в I межрегиональном паралимпийском фестивале по бочча
- Бизнес-гороскоп: Рыбам стоит крепко держать деньги в плавниках
- Российская сторона обещает достроить мост через Амур в 2018 году
- К Приморью приближается еще один мегатайфун
- Пхеньян обещает новые атомные взрывы у границ Приморья
- У берегов Приморья запахло жареным
- На Камчатке открылся международный форум по эколого-познавательному туризму
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новый налог обрушит цены на недвижимость
- В вузы вернут вступительные экзамены
- Сердюков возглавит Воздушно-десантные войска
- Владивостокский морской торговый порт не справляется с выгрузкой контейнеров
- Пенсионеры потеряют по 275 тысяч рублей каждый
- Владельцы "дальневосточных гектаров" в Приморье пока больше похожи на фантазеров, чем на бизнесменов
- Некоторые проекты, заявленные на ВЭФ, уже сегодня кажутся откровенным блефом
- В России отменят госрегулирование цен на тепло
- Приморцы будут летать в Москву задешево еще два года
- В Приморье ожидается мокрый снег и гололед