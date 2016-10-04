Продолжается подписка на газету "Золотой Рог" и журнал "Дальневосточный капитал"

Издательская компания «Золотой Рог» искренне благодарит Вас за проявленный интерес к нашим изданиям и предлагает оформить подписку на 2017 год! Услуга онлайн-подписки предоставляется «Почтой России» напрямую, без подписных агентств в качестве посредников.

Для оформления подписки через Интернет необходимо зайти на сайт podpiska.pochta.ru. Если клиент уже регистрировался на основном портале «Почты России», то достаточно будет ввести свои имя и пароль, если нет — пройти короткую регистрацию. На сайте оформить подписку так же просто, как и приобрести товар в интернет-магазине.

В 2017 году на страницах журнала «Дальневосточный капитал» и газеты «Золотой Рог» мы продолжим публикацию материалов, посвященных основным отраслям экономики Дальнего Востока, проанализируем состояние региональных финансовых и товарных рынков, познакомим вас с положением дел в ведущих компаниях региона. В «Журнале Здоровья» вы сможете узнать мнение экспертов медицины по актуальным вопросам здоровья, простые рецепты поддержания молодости и красоты и многое другое.

Хочется верить, что наши публикации будут и дальше оставаться интересными и полезными, и на страницах нашего издания вы найдете ответы пусть не на все, но на многие интересующие вас вопросы. Мы стараемся совершенствоваться и расти вместе с вами, и обещаем в течение всего следующего года приятно радовать вас оперативными новостями, эксклюзивными статьями и интересными интервью.

Оформить подписку на издания можно, перейдя по ссылке https://podpiska.pochta.ru/publisher/8274101.

Также подписаться на наши издания возможно и через редакцию, отправив заявку в свободной форме на priem@zrpress.ru или позвонив по телефону: 8 423 2450485.

Стоимость подписки на первое полугодие 2017 год:

Газета «Золотой Рог»

Печатная версия – 1023 рублей

Пдф-версия – 2040 рублей

Журнал «Дальневосточный капитал»

Печатная версия – 1200 рублей

Пдф-версия –1200 рублей

Журнал Здоровья – 270 рублей

Газета "Золотой Рог", Владивосток.