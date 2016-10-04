www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.55 р. 100 JPY: 61.7 р.
EUR: 70.24 р. 10 CNY: 93.75 р.
Индексы ( )

1986,80 | +0,44%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Связь
Распечатать

Продолжается подписка на газету "Золотой Рог" и журнал "Дальневосточный капитал"

04 Октября 2016, 13:40 | Дальний Восток

Издательская компания «Золотой Рог» искренне благодарит Вас за проявленный интерес к нашим изданиям и предлагает оформить подписку на 2017 год! Услуга онлайн-подписки предоставляется «Почтой России» напрямую, без подписных агентств в качестве посредников. 

Для оформления подписки через Интернет необходимо зайти на сайт podpiska.pochta.ru. Если клиент уже регистрировался на основном портале «Почты России», то достаточно будет ввести свои имя и пароль, если нет — пройти короткую регистрацию. На сайте оформить подписку так же просто, как и приобрести товар в интернет-магазине.

В 2017 году на страницах журнала «Дальневосточный капитал» и газеты «Золотой Рог» мы продолжим публикацию материалов, посвященных основным отраслям экономики Дальнего Востока, проанализируем состояние региональных финансовых и товарных рынков, познакомим вас с положением дел в ведущих компаниях региона. В «Журнале Здоровья» вы сможете узнать мнение экспертов медицины по актуальным вопросам здоровья, простые рецепты поддержания молодости и красоты и многое другое. 

 Хочется верить, что наши публикации будут и дальше оставаться интересными и полезными, и на страницах нашего издания вы найдете ответы пусть не на все, но на многие интересующие вас вопросы. Мы стараемся совершенствоваться и расти вместе с вами, и  обещаем в течение всего следующего года приятно радовать вас оперативными новостями, эксклюзивными статьями и интересными интервью.

Оформить подписку на издания можно, перейдя по ссылке https://podpiska.pochta.ru/publisher/8274101.

Также подписаться на наши издания возможно и через редакцию, отправив заявку  в свободной форме на priem@zrpress.ru или позвонив по телефону: 8 423 2450485.

 

Стоимость подписки на первое полугодие 2017 год:

 

Газета «Золотой Рог»

Печатная версия – 1023 рублей

Пдф-версия – 2040 рублей

 

Журнал «Дальневосточный капитал»

Печатная версия – 1200 рублей

Пдф-версия –1200 рублей

 

Журнал Здоровья – 270 рублей

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: журнал здоровья  Золотой Рог  дальневосточный капитал  подписка 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru