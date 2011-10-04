Гостиницы ждет «звездное» будущее

Со следующего года в России может быть введена обязательная классификация для всех гостиниц. Соответствующие поправки к закону о туристической деятельности направили в Госдуму краснодарские депутаты. Сейчас гостиницы получают свои звезды в добровольном порядке, и носят их только около 400 отелей в стране.

С 1 июля 2011 года классификация уже стала обязательной для сочинских гостиниц, поскольку этого требует Международный олимпийский комитет (МОК). Губернатору Краснодарского края захотелось распространить этот опыт сперва на все отели края, а затем появилась идея обязать пройти процедуру классификации и все российские гостиницы.

Сейчас процедура классификации гостиниц в России добровольная. Звезды нашим отелям начали присваивать с 2003 года, напомнил РБК daily пресс-секретарь Ростуризма Олег МОСЕЕВ. По данным Ростуризма, за эти годы процедуру прошли порядка 400 гостиниц из приблизительно 10 тыс. имеющихся объектов размещения.

Причем процесс подтверждения категорий гостиниц остановился в 2009 году, после того как была изменена система классификации. Если прежде эта процедура была централизованной и занимался всем Ростуризм, то теперь Министерство спорта и туризма делегировало эти полномочия регионам. Департаменты, отвечающие за гостиничное хозяйство субъекта Федерации, должны аккредитовывать специальные организации, которые уже будут непосредственно проводить классификацию.

Пока новая система заработала в Краснодарском крае, но классифицированы по ней единичные объекты, говорит г-н Мосеев. Вскоре звезды смогут получать и московские отели. 11 октября столичное правительство рассмотрит новый административный регламент, после чего у комитета по туризму и гостиничному хозяйству города появятся полномочия аккредитовывать органы классификации. Об этом РБК daily рассказал глава управления гостиничного хозяйства и туристской инфраструктуры комитета по туризму и гостиничному хозяйству Москвы Георгий МОХОВ. Однако, по его словам, нет никаких предпосылок, чтобы процедура классификации стала обязательной.

На Западе классификация отелей тоже добровольная, говорит глава аналитической группы «Эрнст энд Янг» Анжелика НОРМАН. «По сути, она нужна для того, чтобы потребитель понимал, какого уровня отель он выбирает, – объясняет эксперт. – Отели, входящие в международные гостиничные цепочки, в меньшей степени нуждаются в сертификации». По мнению г-жи Норман, введение в России обязательной классификации теоретически может быть полезным для небрендовых отелей, каковых абсолютное большинство.

Впрочем, при существующей в стране системе классификации знание звездности отеля ничего не скажет туристу, полагает глава Jones Lang LaSalle Hotels по России и СНГ Марина УСЕНКО. «Отели у нас классифицируются по формальным признакам, учитываются только физические параметры объекта, но не степень комфорта и качества услуг, а именно это и важно для клиента», – объясняет она.

Отельеры понимают, что само по себе наличие сертификата не является конкурентным преимуществом в глазах гостя, соглашается директор Azimut Hotels Property Company Александр ГЕНДЕЛЬСМАН. «Прежде всего гость берет в расчет расположение, бренд, отношение цены к заявляемому набору услуг, комфорту и оснащению номера», – говорит эксперт. Поэтому лишь незначительный процент московских гостиниц захочет проходить классификацию, если это не станет обязательной мерой.