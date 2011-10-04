Трудовые книжки отменять рано

Трудовое законодательство вызывает массу вопросов у работодателей.

Например, можно ли наказать сотрудника за разглашение коммерческой тайны? Или что будет после отмены трудовых книжек? Имеет ли право директор отозвать сотрудника из отпуска? На эти и другие вопросы в интервью «ЗР» отвечает известный эксперт в области трудового законодательства и участник инициативной группы «Стратегия 2020» по внедрению изменений в трудовое законодательство РФ Дмитрий КОФАНОВ.

- Дмитрий, можно ли уволить сотрудника за разглашение коммерческой тайны?

- Да, конечно, это статья 81 п.6, пп. «В», которая звучит следующим образом: трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей; разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника. Таким образом, мы видим, что достаточно единичного нарушения сотрудником требования о неразглашении, чтобы с ним можно было бы сразу расстаться на этом основании. Однако не следует забывать о ряде требований, которые необходимо соблюдать при применении этой статьи.

Во-первых, и это главное, коммерческая тайна (так же, как и любая другая) должна стать известна сотруднику в рамках выполнения его должностных обязанностей. Иными словами, если уборщица случайно подсмотрит содержание очень важного документа, убираясь в кабинете генерального директора, то уволить ее за «разглашение коммерческой тайны» нельзя.

Кроме этого, с работника необходимо взять обязательство о неразглашении коммерческой тайны, под которым он должен подписаться, а также необходим утвержденный перечень сведений, составляющих коммерческую тайну организации.

Но даже если мы соблюдем все эти требования, то просто так уволить работника нельзя. Для начала надо соблюсти процедуру вынесения дисциплинарного взыскания в виде увольнения, описанную в статье 193 Трудового Кодекса РФ. То есть с работника для начала необходимо запросить объяснения по факту «разглашения», на предоставление объяснений у него есть два дня, и только по истечении этого периода мы получаем возможность расстаться с таким работником.

Как видим, процедура увольнения на данном основании достаточно трудоемка и применяется достаточно редко.

- Опять заговорили про отмену такого «ненужного» документа, как трудовая книжка. Что вы думаете по этому поводу?

- Я остановился на проблемах, к которым это может привести. Первая - совершенно непонятно, каким образом работодатель без трудовой книжки будет проверять причину увольнения с предыдущего места работы. С учетом законодательства «О персональных данных» предыдущему работодателю необходимо письменное согласие работника на передачу этой информации. Ориентироваться на резюме? Но согласно известной фразе, «человек ближе всего к идеалу при составлении собственного резюме». В общем, времени на проверку будет уходить явно больше, чем сейчас, когда достаточно просто заглянуть в трудовую книжку и посмотреть на записи. Во-вторых, как человек будет доказывать свой стаж, если внезапно несомненно надежная информационная система Пенсионного фонда даст сбой? На данный момент у работника есть хоть какое-то доказательство его стажа. Какой-либо замены нам пока не предлагают. К сожалению, на данный момент трудовая книжка – одна из немногих причин, которая заставляет работника отрабатывать две недели после предупреждения об увольнения. Если же ее не будет, то не исключена возможность такого развития событий, когда люди просто не будут предупреждать об увольнении, а уходить к другому работодателю. Поэтому, на мой взгляд, бежать и отменять трудовые книжки рано.

- Заканчивается сезон отпусков. Но нередко работодатель может омрачить приятное времяпрепровождение. Насколько это правомерно с точки зрения законодательства?

- Оставив в стороне морально-этическую сторону данного поступка, перейдем к юридической части. А она гласит следующее: «Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия!». Исключений из этой нормы закон не предусматривает. Мало того, отдельные категории работников вообще нельзя отзывать из отпуска. Это беременные женщины, работники в возрасте до 18 лет и работники, занятые на работах с вредными или опасными условиями труда.

Но, предположим, что вы все-таки согласились с начальством и вышли работать. В этом случае вы имеете полное право использовать тот самый остаток, который вы не догуляли в любое удобное для вас время в текущем рабочем году или присоединить его к следующему оплачиваемому отпуску.

Что касается работодателя, то он (при получении согласия работника) должен издать приказ об отзыве работника из отпуска. Что касается излишне начисленных отпускных, то работодатель может зачесть эти деньги в счет заработной платы следующего периода или договориться о возврате в кассу организации.