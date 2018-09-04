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Tele2 выяснила музыкальные предпочтения клиентов

04 Сентября 2018, 12:35 | Дальний Восток

Байкал и Дальний Восток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, представил рейтинг самых популярных мелодий услуги «Гудок» среди клиентов компании в регионах Байкала и Дальнего Востока.

Хит-парад составлен на основе предпочтений пользователей услуг Tele2, которые заменили сигнал вызова на музыкальную композицию с помощью услуги «Гудок» в первом полугодии 2018 года.

Возглавляет музыкальный рейтинг композиция Dooset Daram (feat. Helena) от Arash. На втором месте – трек «Тролль» от группы «Время и Cтекло», на третьем – «Романс» в исполнении группы «Пицца». В ТОП-5 также вошли хип-хоп исполнитель Post Malone с хитом Rockstar и «Розовое вино» в исполнении российского рэпера Элджея.

Сервис «Гудок» позволяет заменить обычные гудки на любимые мелодии или выбрать композицию из хитов радиостанций. Подключить «Гудок» можно за 2,5 рубля в сутки, для этого нужно выбрать понравившуюся мелодию в каталоге на сайте gudok.tele2.ru, по номеру 0550 или набрав команду со своего телефона *115*1#. Плата за мелодии не взимается.

Абонентам Tele2 доступны дополнительные опции. Например, они могут подключить «Гудок дня» и ежедневно радовать своих друзей новой мелодией или шуткой. А для тех, кому важен спокойный сон, предусмотрен сервис «Ночной гудок» – все звонящие будут слышать специальное голосовое сообщение с просьбой перезвонить утром. С помощью опции «Скопируй» пользователи могут копировать понравившиеся мелодии у другого клиента Tele2.

ТОП-10 самых популярных мелодий услуги «Гудок» от Tele2:

Dooset Daram (feat. Helena) – Arash

Тролль - Время И Стекло

Романс – Пицца

Rockstar (feat. 21 Savage) – Post Malone

Розовое вино (feat. Feduk) – Элджей

Лирика (feat. Masha) – Filatov & Karas

Номер 1 – Artik & Asti

You're A Woman – Bad Boys Blue

Минимал – Элджей

Как Дела Нормально – Chicago Seven

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: tele2  Хит-парад 



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