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Энергетики подсластят детям Дальнего Востока тяготы наводнения

04 Сентября 2013, 12:06 | Дальний Восток

ОАО "РАО ЭС Востока" отправит детям в районы паводка около 25 тонн конфет и сладостей. "Чтобы им было чуть веселее находиться в этих местах", - сообщил председатель правления "РусГидро" (контролирует "РАО ЭС Востока) Евгений ДОД.

В целом глава "РусГидро" не ожидает больших убытков в результате паводков. Как он сообщил в интервью телеканалу "Россия 24", на сегодняшний день предварительные убытки "РАО ЭС Востока" составляют порядка 250 млн рублей. Но окончательно и корректно можно будет посчитать только после того как уйдет вода.

Паводок 2013 года стал сильнейшим за последние 120 лет. Общий ущерб от паводка на Дальнем Востоке может превысить 30 млрд рублей, сообщал 27 августа заместитель полпреда президента в ДФО Владимир ПЫСИН на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: наводнение  энергетика 



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