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Выпускников вузов хотят насильно отправлять в деревни

04 Сентября 2012, 15:06 | Дальний Восток

4 сентября, ZRPRESS. Госдума вернет распределение студентов после окончания вузов. Нижняя палата надеется новым законом решить вопрос острой нехватки специалистов в российской глубинке, передают "Известия". Изменения коснутся ст. 11 федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании".

В новом законопроекте, внесенном депутатом Госдумы от ЛДПР Сергеем Ивановым, абитуриенту предлагается заключать с вузом договор, согласно которому после окончания обучения молодой специалист должен отработать не менее двух лет по специальности в местности, куда направит вуз. От этом пишет портал Rosbalt.Ru.

"Если бывшие студенты по каким-то причинам не хотят отрабатывать оговоренный срок в селе, то будут обязаны возместить стоимость обучения. Нужно также предусмотреть и систему штрафов", - указал Иванов.

По мнению депутата, возможность распределения после вуза позволит молодежи не просто получить образование, но и иметь гарантию в трудоустройстве после обучения. Еще одна цель закона - позволить молодежи из глубинки получать качественное образование на внеконкурсной основе.

Напомним, что в Госдуме стартовала осенняя сессия - депутаты вернулись на Охотный ряд после летних каникул. Первую рабочую неделю они посвятят работе в комитетах, пленарные заседания начнутся уже со следующей недели.

Осенняя сессия обещает быть весьма насыщенной. Депутатам предстоит принять главный финансовый документ страны - федеральный бюджет, продолжить работу над законопроектами о гособоронзаказе и Федеральной контрактной системе, которая должна прийти на смену системе госзакупок, рассмотреть вопросы, касающиеся политической реформы. Также одним из центральных станет вопрос о проекте нового базового закона об образовании.

Отметим также, что два года назад тогда еще президент РФ Дмитрий Медведев заявлял, что госраспределения выпускников вузов в России больше никогда не будет. "По поводу заказа и распределения: возврата к государственному распределению у нас не будет никогда", - сказал Медведев, добавив, что "такого нет ни в одной стране мира, и мы себе эту роскошь позволить не можем".

«Золотой Рог».

Автор: По материалам информагентств
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