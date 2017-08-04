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Путин потребовал прекратить беспредел правоохранителей и контролеров в отношение бизнеса

04 Августа 2017, 08:15 | Дальний Восток

Президент РФ Владимир Путин потребовал принять новые меры по защите бизнеса от административного давления, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Речь идет о сокращении внеплановых проверок и запрете на изъятие серверов и жестких дисков, пишут «Известия». Об этом глава государства заявил в ходе совещания по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, которое прошло на Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области. Кроме того, он поручил Генпрокуратуре совместно с Верховным судом проработать и, если потребуется, оперативно внести в закон изменения, исключающие меру пресечения в виде заключения под стражу для предпринимателей, в отношении которых не ведется активных следственных действий.

Вопрос о чрезмерном административном давлении на бизнес в регионах Дальнего Востока в ходе совещания поднял полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. 80% внеплановых проверок субъектов предпринимательской деятельности, по его словам, приходится на первый год их работы.

Владимир Путин заявил, что эту практику необходимо менять, и перечислил ряд мер, которые исключат излишнее давление на бизнес и предпринимателей.

— Часто при обращении в суд за продлением [меры пресечения] представители следствия не предъявляют убедительных доказательств того, что следствие вообще ведется, что предпринимаются следственные действия, — отметил он. — Считаю абсолютно обоснованным, если при отсутствии активных действий по ведению следствия граждане, находящиеся под арестом, имею в виду предпринимателей, будут от заключения под стражу освобождены.

Глава государства поручил Генпрокуратуре совместно с Верховным судом проработать этот вопрос и при необходимости внести в закон соответствующие изменения.

— Главное, чтобы решения были приняты оперативно, — подчеркнул президент.

Кроме того, Владимир Путин, что бизнес-объединениям нужно предоставить право на защиту предпринимателей в суде.

— У нас создана структура, защищающая права предпринимателей — Титов Борис Юрьевич (уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей — «Известия») с его командой, его представителями на местах. Им должно быть предоставлено право защищать интересы членов их организаций, я имею в виду предпринимательских организаций — ТПП (Торгово-промышленной палаты — «Известия»), «Опоры России», «Деловой России», представлять интересы членов своих организаций в суде, — пояснил глава государства, добавив, что даст по этому поводу отдельное поручение.

Еще одной мерой по защите бизнеса может стать ограничение числа внеплановых проверок предпринимателей. Владимир Путин предложил проводить не более 30% от количества плановых проверок, за исключением случаев, «связанных с чрезвычайными обстоятельствами, чрезвычайными ситуациями». А сроки проверок ограничить десятью сутками.

—  Внеплановые проверки осуществляются, как правило, без соответствующего согласования с прокуратурой, только 2–3% согласовывается с прокуратурой, всё остальное идет самостоятельно, — заметил президент. — Они сейчас длятся бесконечно долго. Это надо прекратить!

Глава государства также предложил запретить следственным органам изымать серверы и жесткие диски с рабочих компьютеров при проведении следственных действий, поскольку это парализует работу на предприятиях.

— Если для следствия нужно — а такая необходимость может возникать — достаточно снять копии, заверить их и пользоваться ими в ходе следствия, — сказал он, добавив, что бессмысленно «создавать условия, невозможные для продолжения деятельности предприятия вплоть до невозможности уплаты налогов».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: налоговая  прокуратура  Дальний Восток  Путин  защита  полиция  бизнес  президент  проверки 



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