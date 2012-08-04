Военных Дальнего Востока проверят на боеготовность. К зиме

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 4 августа, ZRPRESS. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев подписал распоряжение о проверке готовности военных городков к осенне-зимнему периоду.

Сотрудники аппарата полпреда с привлечением представителей федеральных ведомств и региональных органов власти проверят ход передачи объектов федеральной собственности (жилищного фонда, инженерных коммуникаций, теплогенерирующих объектов, дошкольных образовательных учреждений), находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, в собственность субъекта Российской Федерации и муниципальную собственность.

Кроме того, особое внимание будет уделено деятельности подразделений и специализированных организаций Министерства обороны Российской Федерации по подготовке подведомственных объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимнем периоде 2012-2013 годов.

На территориях субъектов федерации округа образованы рабочие группы из числа представителя регионального органа власти, а также сотрудников Ростехнадзора, Госжилинспекции, Роспотребнадзора, РЭУ, ОАО «Славянка», «Оборонэнерго», представителей ряда ресурсоснабжающих организаций.

Главной целью работы групп должно стать получение объективной информации о том, какие объекты выпадают из обслуживания спецпредприятий Министерства обороны, где уже разобрано оборудование, не ведутся ремонтные работы, уволен персонал.

Руководителем контрольной комиссии назначен начальник департамента по вопросам природопользования и топливно-энергетического комплекса аппарата полномочного представителя

«Золотой Рог».