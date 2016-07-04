Америка отомстила Японии за попытки сблизиться с Россией

Командование военно-морскими силами США в Японии, полностью отменило сухой закон, введенный ранее для американских военных моряков в связи с их правонарушениями, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Отныне им разрешено свободно употреблять алкоголь в неслужебное время как на базах, так и за их пределами.

Сухой закон и ограничения на передвижения американских военных моряков были введены на Окинаве после того, как 4 июня арестовали 21-летнюю служащую ВМС США. В состоянии алкогольного опьянения она выехала на встречную полосу и столкнулась с двумя автомобилями. Пострадали местные жители, один из которых получил тяжелые увечья.

Также на Окинаве 19 мая арестовали бывшего морпеха, а ныне вольнонаемного сотрудника базы ВВС США по подозрению в убийстве 20-летней девушки, тело которой было найдено в лесу. Позднее он признался в содеянном. Это вызвало волну протеста по всей стране. 19 июня на массовую акцию протеста вышли 65 тысяч местных жителей.

На Окинаву приходится лишь 0,6% территории Японии, однако там сосредоточено около 74% площади всех американских военных объектов в стране. На острове размещены примерно 25 тысяч военнослужащих США, включая дивизию морской пехоты.

В 2012 году на острове после изнасилования местной жительницы уже вводился комендантский час для американских военных и запрет на употребление алкоголя за пределами баз. Впоследствии эти ограничения отменили.

Нынешнюю быструю отмену запрета на употребление спиртного американцами ряд экспертов связывает с желанием США надавить на Японию, которая в последнее время стремится вырваться из-под влияния Америки и вести самостоятельную геополитическую игру. В частности, белый дом сильно осерчал на попытки Токио выстраивать независимую позицию в отношении России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.