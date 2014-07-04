На Дальневосточную железную дорогу отправился студенческий строительный отряд

Дальневосточная магистраль сохраняет традиции по формированию студенческих отрядов для участия в строительстве и реконструкции объектов железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба ведомства.

Из Хабаровска в Биробиджан и Высокогорный отправилась команда из 25 ребят, обучающихся на 3-4 курсах Дальневосточного государственного университета путей сообщений. В ходе трудового семестра студенты смогут на практике применить полученные знания, совершенствовать свои навыки и умения.

Каждый из них будет обеспечен необходимым оборудованием, спецодеждой, обувью, средствами индивидуальной защиты, жильем, трехразовым питанием, а также медицинским обслуживанием. Кроме работы, для бойцов стройотрядов будут организованы культурные мероприятия и спортивные соревнования.

ZRPRESS.RU, Владивосток