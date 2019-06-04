В честь города в Приморье назовут корабль

Новые корабли для Тихоокеанского флота уже в планах

В Комсомольске-на-Амуре в июне пройдёт закладка двух малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт" для Тихоокеанского флота. Ещё два малых ракетных корабля будут заложены до конца года, сообщает газета «Золотой Рог».

Строительство будет вестись в рамках контракта, заключенного Минобороны 22 августа 2018 года на постройку шести малых ракетных кораблей для Тихоокеанского флота. Корабли уже получили названия в честь российских городов: "Павловск", "Ржев", "Удомля" и "Уссурийск".