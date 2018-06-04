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Для переезда на Дальний Восток разработают спецпрограмму

04 Июня 2018, 10:40 | Дальний Восток

Она будет включать в себя помощь и в трудоустройстве, и в переезде, и в адаптации на новом месте жительства, и в трудоустройстве членов семьи

Минвостокразвития России и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке разработали специальную программу помощи жителям России, которые планируют переехать в ДФО, сообщил заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

«Есть сейчас у нас инициатива вместе с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке сделать отдельную программу по переселению на Дальний Восток жителей Российской Федерации, которая должна включать в себя помощь и в трудоустройстве, и в переезде, и в адаптации на новом месте жительства, и в трудоустройстве членов семьи», — сказал Сергей Качаев.

«Такую работу мы уже сейчас провели. Необходимо определить финансовые ресурсы на реализацию этой программы», — уточнил он.

По словам замминистра, эта программа должна стать важным элементом развития Дальнего Востока по обеспечению рабочими кадрами. Он напомнил, что по планам к 2025 году количество рабочих мест на Дальнем Востоке превысит 120 тысяч. "Только за счет рынка труда ДФО эту потребность не удовлетворить," - считает он.

Напомним, 1 июня 2016 года стартовала реализация закона о «дальневосточном гектаре», дающего право россиянам на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке в собственность или долгосрочную аренду. Реализация закона осуществлялась в три этапа: с 1 июня 2016 года землю могли получить только дальневосточники в одном из девяти пилотных муниципальных районов, с 1 октября 2016 года - участки стали доступны всем жителям Дальнего Востока на всей территории своего субъекта проживания, с 1 февраля 2017 получить «дальневосточный гектар» могут все граждане России в любом из субъектов ДФО.

На сегодняшний день более 117 тысяч граждан подали заявления на «дальневосточный гектар». Порядка 40,3 тысяч участков предоставлены гражданам. Выдача ещё около 8 тысяч участков одобрена и находится на стадии оформления договора, сообщили газете "Золотой Рог" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: дальневосточный гектар 



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