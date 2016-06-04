www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.26 р. 100 JPY: 57.17 р.
EUR: 73.96 р. 10 CNY: 95.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Наука и образование
Распечатать

Выпускникам вузов не будут платить пособие по безработице

04 Июня 2016, 14:40 | Дальний Восток

Выпускникам учебных заведений не будут платить пособие по безработице, если они не смогли трудоустроиться после учебы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Также право на пособие могут потерять бывшие индивидуальные предприниматели и фермеры, а также те, кто, потеряв работу, не сразу обратился в службу занятости, а только через год.

Зато те, кто не потеряет право на пособие, будут получать его в повышенном размере. Минимальное - две тысячи рублей (вместо 850 рублей, как сейчас), максимальное - 8 тысяч (а не 4900).

Такие поправки в закон о занятости, подготовлены Минтрудом России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: кадры  вакансия  биржа труда  ИП  образование  трудоустройство  безработица  специальность 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Второй фронт16:42, 04.06.2016#

    Две тысячи долларов это хорошее пособие по безработице и позволят достойное существование в процессе поиска работы. Спасибо вам Владимир Владимирович за заботу о безработных России

  • Алекс18:10, 04.06.2016#

    Становитесь предпринимателями и государство вытрет о вас ноги и умоет руки!

  • Псевдоним07:38, 11.06.2016#

    Мне кажется но эта власть давно же прогнила. Поддерживать сегоднейнею влать не будет не кто кроме социальников работающих ща копейки.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru