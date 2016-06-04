Выпускникам вузов не будут платить пособие по безработице

Выпускникам учебных заведений не будут платить пособие по безработице, если они не смогли трудоустроиться после учебы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Также право на пособие могут потерять бывшие индивидуальные предприниматели и фермеры, а также те, кто, потеряв работу, не сразу обратился в службу занятости, а только через год.

Зато те, кто не потеряет право на пособие, будут получать его в повышенном размере. Минимальное - две тысячи рублей (вместо 850 рублей, как сейчас), максимальное - 8 тысяч (а не 4900).

Такие поправки в закон о занятости, подготовлены Минтрудом России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.