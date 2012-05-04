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До конца 2015 года на Дальнем Востоке должна быть ликвидирована очередь в детские сады
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 4 мая, ZRPRESS. О такой задаче, которую поставило руководство страны, напомнил сегодня заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Александр Левинталь органам власти регионов Дальнего Востока в ходе заседания координационного совета уполномоченных по правам ребенка.
Он обратил внимание представителей исполнительных органов власти субъектов Федерации округа на необходимость корректировки принятых региональных программ развития дошкольного образования. Согласно ряду региональных программ субъекты планирует обеспечить всех желающих местами в детских садах только в 2016 году, в других программах заложено недостаточно средств для решения этой проблемы.
В 2012 году на Дальнем Востоке планируется начать строительство 52 новых детских садов для 6015 детей. В этом году будет сдано в эксплуатацию 30 новых детских садов, 43 - после реконструкции и 23 - после капитального ремонта.
Александр Левинталь поставил в пример Магаданскую область, где практически отсутствует дефицит в детских садах для детей старше 3 лет, а областные власти открывают новые группы и учреждения для обеспечения местами детей ясельного возраста. По его словам, другие субъекты федерации округа проблему дефицита ясельных групп замалчивают.
Он добавил, что полпредство будет добиваться включения раздела, посвященного содействию регионам в строительстве дошкольных образовательных учреждений, в разрабатываемый сейчас проект Государственной программы социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
Кроме того, зам. полпреда рекомендовал регионам направить усилия не только на строительство новых детских садов, но и открыть старые, которые сегодня используются не по назначению.
По итогам проведенной сотрудниками полпредства проверки в целом на Дальнем Востоке выявлено 341 здание бывших детских садов. 168 из них занимают различные учреждения социальной направленности, а остальные здания используются в качестве магазинов, гостиниц, складов и офисов. Меньше всего используется не по назначению помещения в Якутии (лишь 3 бывших детских сада). Наибольшее число нецелевого использования помещений выявлено в Сахалинской области – 87 бывших детских сада.
С 2005 года в ДФО 99 помещений были возвращены в пользование по прямому назначению дошкольных образовательных учреждений.
Кроме того, сегодня регионы Дальнего Востока работают над тем, чтобы обеспечить поддержку развития вариативных форм дошкольного образования, в том числе негосударственных детских организаций и семейных детских садов.
Александр Левинталь напомнил, что вопрос обеспечения до 2015 года всех детей Дальнего Востока местами в детских садах находится на контроле полномочного представителя Президента РФ в ДФО Виктора Ишаева.
«Золотой Рог».
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