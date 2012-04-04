185 тысяч зэков выйдут на свободу

К инаугурации президента РФ все зэка страны получат воистину царский подарок: 7 мая в честь присяги главы государства будет объявлена амнистия, под которую попадут более 600 000 заключенных, отбывающих наказание в тюрьмах по всей стране. Около 185 000 человек покинут места лишения свободы сразу после подписания амнистии президентом.

В отличие от стандартной процедуры минувших годов, нынешняя амнистия позволит сократить сроки заключения преступников от 6 месяцев до 5 лет в зависимости от срока заключения и тяжести преступления. Под амнистию попадут даже преступники с «пожизненным» приговором: им изменят сроки заключения. До 5 лет «скостят» заключенным, которые оказались за решеткой за преступления сексуального характера, изнасилование, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, разбойные нападения, угон автомобилей. По 3 года «спишут» преступникам, совершившим мелкие кражи и хищения, причинившим смерть по неосторожности.

Амнистия 7 мая не коснется только лиц, совершивших убийства. Не получат поблажек и торговцы наркотиками.

После амнистии 7 мая 2012 года в «казенных домах» останется чуть менее 670 тыс. человек. На содержание зэков страна тратит 68 млн руб. в день, сообщает Fognews.ru.

Получается, что в течение нескольких дней на свободу выйдет 185 тыс. бывших преступников. Только есть ли гарантия, что они не захотят вернуться за решетку для того, чтобы продолжить свою беззаботную жизнь в любимой камере? Следующая амнистия, кстати, намечена на 12 июня.

Кирилл АЛЕКСЕЕВ, «Золотой Рог».