Территория роста

Время бежит незаметно. Уже в 2007 году Владивостокскому государственному университету экономики и сервиса (ВГУЭС) исполнится сорок лет. На весах истории - срок вроде бы небольшой. Но за это время в центре Владивостока вырос красивейший университетский городок, равного которому на Дальнем Востоке просто нет. О достигнутом и будущих проектах рассказывает ректор ВГУЭС Геннадий ЛАЗАРЕВ.

- Геннадий Иннокентьевич, в 1990-х годах на фоне упадка в целом экономики страны с оптимизмом говорили, что не так уж все плохо, у нас есть свои "точки роста". Наверное, для Владивостока примером такой "точки" можно назвать ВГУЭС?

- Темпы развития нашего университета говорят сами за себя. Еще 12 лет назад у нас было 1700 студентов, а сейчас - почти 25 тысяч! В 2005 г. мы вложили в развитие инфраструктуры университета свыше 300 млн рублей. В том числе на строительство, реконструкцию и ремонт - более 200 млн, и на техническое оснащение университета различным оборудованием - еще более 100 млн. Год от года мы существенно наращиваем объемы, и в текущем, по сравнению с предыдущим, они вырастут, наверное, еще процентов на двадцать. А в целом общий объем финансирования ВГУЭС в 2006 г. составит 1 млрд рублей. Мы уже несколько лет подряд входим в число 100 крупнейших налогоплательщиков края. Но темпы развития определяются не столько ростом доходов, сколько достигаются через серьезную работу по повышению эффективности управления университетом, которую мы построили по примеру самых успешных инновационных университетов Америки и Европы.

- И откуда же берутся деньги на развитие? Ведь одно только содержание чего стоит, а строить новое - для этого бюджетных денег вообще практически нет?!

- Сегодня доля нашего самофинансирования составляет порядка 30-35%, остальные средства - это в основном деньги федерального и других уровней бюджета. Много лет назад мы для себя решили, что будущее у университета может быть лишь в том случае, если он будет эффективно управляться. За счет эффективности управления нам удается оптимально распоряжаться своими ресурсами, вкладывать их в самые важные ключевые направления развития университета - инфраструктуру вуза, существенное увеличение зарплаты профессорско-преподавательскому составу и сотрудникам. Кстати, последние два года нам существенно увеличено бюджетное финансирование нового строительства и реконструкции. Так, только в текущем году на окончание строительства первой очереди учебного корпуса мы надеемся получить более 150 млн рублей. Убедить руководство министерства в правильности такого решения, прямо скажем, было непросто. Мы стараемся быть максимально открытыми. Уже подготовлен к публикации социальный отчет, из которого ясно, что, с одной стороны, в вузе за последний год на 25-30% выросла зарплата преподавателей и сотрудников, а с другой, и мы этим гордимся, очень активно развивается его инфраструктура. Чтобы вуз представлял собой достаточно "равнопрочную конструкцию" и в нем в одинаковой степени были бы мощные позиции, как материальные, так и интеллектуально-духовные, он должен развиваться гармонично. Исходя из этой концепции, мы стараемся выстраивать свои планы развития и вкладывать в них средства. Я считаю, что каждая организация, если она думает о будущем, должна иметь свою программу развития.

Если же говорить о профессиональном образовании, то сегодня, чтобы университет имел серьезные позиции на рынке образовательных услуг, ему надо выиграть в конкурентной борьбе, а следовательно, обязательно развиваться. Несмотря на то что конкуренция возрастает, а количество выпускников школ ежегодно сокращается, ВГУЭС из года в год существенно увеличивает набор студентов, обучающихся на бюджетной основе. При этом к нам приходят учиться, имея возможность богатого выбора и очень хорошие перспективы в будущем, ибо стратегия университета направлена на обеспечение успешности выпускников.

- Среди вузов Владивостока предметом особого соперничества в последнее время стали собственные программы развития. Идет соревнование за создание лучших условий для преподавания и учебы. В чем, по вашему мнению, ВГУЭС уже добился первенства?

- Очень во многом. Главное, что у нас вне конкуренции - система управления и самые продвинутые информационные технологии, которые охватывают все процессы управления - от учебного процесса до хозяйственной деятельности. Сегодня мы безусловные лидеры в новых учебных технологиях, управлении учебной работой, которую мы организовали на основе европейского и американского опыта. Мы очень продвинулись во внедрении в университете зачетно-кредитной системы организации учебного процесса, а эта система принята во всем мировом высшем профессиональном образовании.

Наша особая гордость - это инфраструктура университета. Среди вузов Приморья, и не только, у нас самые лучшие условия для обучения и работы. Сегодня ВГУЭС является лидером в области информационных возможностей. По уровню информатизации университет входит десятку крупнейших вузов России. Информатизация - это то, без чего об уровне современности университета говорить вообще не имеет смысла.

ВГУЭС на условиях бюджетного федерального финансирования предоставляет образовательные услуги всех уровней - от общего среднего образования, начального и среднего профессионального до высшего, включая бакалавриат и магистратуру. В Дальневосточном федеральном округе РФ больше нет ни одного такого вуза, который предоставлял столь комфортные и разнообразные возможности для обучения и развития - прекрасные аудитории, современные технологии в обучении, доступ к цифровым учебным материалам. Взять, к примеру, нашу школу для одаренных детей. Ничего подобного нет, пожалуй, не только на территории округа, но и во всей стране! Сегодня очень важно научить студентов учиться. Для этого университет должен иметь в своих библиотеках самые современные информационные ресурсы и развитую сеть востребованных читальных залов. В этом мы тоже вне конкуренции.

Студенты - молоды. Их интересуют не только учеба, но и свободное времяпрепровождение, и мы создали для этого очень хорошие условия. Есть, например, уникальный театрально-концертный комплекс "Андеграунд" - единственный в Приморье зал европейского уровня.

У нас самая развитая сеть предприятий общественного питания, которая позволяет студентам и сотрудникам ВГУЭС питаться нормально и недорого. В каком вузе еще есть 11 студенческих кафе? Сделать это было нелегко, но другие вузы с нами в этом сегодня не сравнимы.

Мы создали лучшие условия для занятий спортом - игровые залы, хореографический, тренажерный, бассейн, игровые площадки. И это только начало.

Очень важно то, что у нас сегодня можно получить очень качественные медицинские услуги. Кстати, мы являемся первым не муниципальным и не краевым учреждением, которое финансируется через фонд обязательного медицинского страхования. И это очень важно, что и студенты, и все, кто здесь работает, на бесплатной основе могут получить самую квалифицированную медицинскую помощь в клинико-диагностическом центре вуза, оснащенном по самым современным стандартам.

Вне конкуренции наш студенческий кампус - он самый комфортный, потому что его корпуса на ул. Гоголя соединены между собой переходами. В условиях приморского климата это очень важно и удобно. Буквально не выходя из университета, можно сделать любую нужную покупку - от продуктов питания, мобильного телефона до газет, оплатить коммунальные платежи, сделать прическу или сдать в химчистку одежду.

- Ваши студенты - гости из самых разных регионов России. Для них вопрос "Где жить?" - самый важный. Как он решается?

- Во-первых, наши действующие общежития содержатся совсем неплохо. Во-вторых, у нас есть целая программа развития благоустроенных, комфортных общежитий. Так, уже в этом учебном году в кампусе на улице Чапаева нами введено в эксплуатацию здание на 350 мест со всеми удобствами - в каждой комнате есть даже маленькие кухни. К этому - полный комплект инвентаря, вплоть до вилок-ложек, полотенец и настольных ламп. В этом общежитии есть спутниковое телевидение, об этом позаботился Триколор ТВ. Там же скоро появится возможность работать в Интернете - помимо того, что это есть в учебных корпусах.

Эту программу мы будем развивать и дальше. За 2-3 года постараемся реконструировать действующие общежития, увеличить их площади практически в два раза. Сделаем их полностью благоустроенными.

На территории университета растет половина всех видов флоры Приморья, чем мы тоже очень гордимся. И есть такое уникальное явление для города, как экологическая тропа в университетском парке.

Эти позиции лидерства можно еще перечислять и перечислять, и очень важно, что все это пришло к нам не по наследству, этого мы добились сами - те, кто здесь работает.

- Что еще в созидательных планах ВГУЭС?

- В следующем году собираемся ввести еще один большой учебный корпус площадью около 10 тыс. кв. метров. Для этой цели приобрели недострой - цех товаров народного потребления Инструментального завода. Причем интеграция этого здания в кампус университета также будет довершена крытым переходом.

В этом году мы заканчиваем две очереди реконструкции школы для одаренных детей на ул. Чапаева, где школьники на бесплатной основе получают очень качественное образование - более 30% выпускников оканчивают школу с золотыми и серебряными медалями. В следующем году здесь же, через дорогу, планируем построить бассейн, который крытым переходом будет соединен с интернатом, а затем - и спортивный городок. Кстати, они, как и весь комплекс на ул. Чапаева, будут доступны для жителей Владивостока.

Год назад мы приступили к строительству детского садика в самом престижном районе города - на Десятой улице, в нем будет пребывать еще около 300 детей - не только дошкольного возраста, но и до 4-го класса включительно. Они будут учиться и развиваться по системе известного итальянского педагога Марии МОНТЕССОРИ. Нам очень приятно, что мы первыми за последние 15 лет строим в городе новый детский сад. Хотя, казалось бы, в этом вопросе впереди должен быть муниципалитет.

В районе улицы Нерчинской в конце этого года - начале следующего закончим строительство нового спортивного комплекса. Он будет уникальным, благоустроенным, современным и общедоступным для горожан. Проектом предусмотрено все - от бассейна до зимнего катка. По своим размерам - около 14 тыс. кв. м - он будет сопоставим со спорткомплексом "Олимпийский" на ул. Батарейной и значительно расширит нашу спортивную базу, которая сложилась на основной территории университета. И в этой сфере мы также становимся лидером среди вузов города - на долгие годы.

Помимо этого мы собираемся капитально отремонтировать и реконструировать ряд других очень серьезных объектов. Продолжаем активно развивать филиалы нашего университета в городах Артеме и Находке. Они там самые крупные и развитые. И мы проводим целенаправленную линию на то, чтобы наши филиалы оставались там самыми продвинутыми.

Мы будем строить жилой дом на 60 квартир на территории университета для сотрудников и преподавателей, хотя и в этом случае сложно и очень дорого стоит получить необходимые документы. По завершении строительства этот дом на ближайшее время закроет потребности наших преподавателей в жилье.

Конечно, мы могли бы внести большой вклад и в развитие Владивостока. О том, что мы в этом плане способны сделать, можно судить по объектам, которые мы сегодня строим и эксплуатируем. Надеюсь, что потенциал ВГУЭС со временем будет востребован более масштабно. Ведь всем нам небезразлично, каким будет наш любимый город завтра. И полезность обществу - для нас это не просто слова, а одно из базовых положений стратегии развития университета.