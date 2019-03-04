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12 жителей Приморья стали миллионерами
Конкурс управленцев «Лидеры России» утвердил полный список финалистов, в который вошел 31 житель Дальнего Востока. Именно они встретятся с лучшими управленцами России в финале конкурса и поборются за наставника.
На днях завершилась оценка социальных проектов по заданию «Сердце лидера» на основании видеоотчетов участников. Эксперты конкурса «Лидеры России» отсмотрели 1072 видео. По итогам задания, к 269 победителям полуфинала добавился еще 31 конкурсант из листа ожидания. К 30 финалистам из ДФО, качественно выполнившим социальные проекты, присоединился еще один участник из Петропавловска-Камчатского.
В финале «Лидеров России» 12 конкурсантов будут представлять Приморский край: ДРЫГИН Сергей (АО «Россельхозбанк»), ЕРУКОВ Кирилл (АНО «Инвестиционное агентство Приморского края»), ЗДОБИН Иван (департамент здравоохранения Приморского края), КУЛИНИЧ Алексей (ДВФУ), МУРАВЬЕВ Денис (АО «Техснабэкспорт»), НАГАПЕТЯН Артур (ДВФУ), САЗОНОВ Всеволод (МОКА «Сазонов и партнеры»), ТОРГАШИН Евгений (ООО «ПРОФ-ИТ ГРУПП»), ЧИГАРЁВ Николай (ООО «Планета Спорт»), ШАРОВАТОВ Максим (индивидуальный предприниматель), ЮРЬЕВ Владимир (ПАО «Ростелеком»), ЯГЛИНСКИЙ Вячеслав (АНПОО «ДВЦНО»).
Семь конкурсантов из Хабаровского края: БЕРМАН Кирилл (Министерство информационных технологий и связи Хабаровского края), БУЗЫКИН Денис (ПАО АКБ «Авангард»), ЗАДОРОЖНЮК Максим (Хабаровский региональный филиал АО «Россельхозбанк»), КЛИМЕНКО Кирилл (КГАУ «Краевой молодежный центр социального воспитания и здоровья»), КРЕМЗА Иван (Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»), МАНУХИН Владимир (ПАО «Сбербанк»), НОВАК Александр (Alex Novak Consulting LLC).
Финалистами признаны шесть жителей Амурской области: ДМИТРИЕНКО Сергей (временно не трудоустроен), КАЗМЕР Ольга (АО «Амуруголь»), КАСЬЯН Антон (ПАО «Сбербанк»), ПУЗАНОВ Павел (АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций»), СТРЕЛЕЦ Петр (студия дизайна и брендинга VATA), ШЕВЕЛЕВ Алексей (ООО «Атик-Азияавто»).
Два участника: РОССИЙЧЕНКО Артем (ОГКУ «Сахалинское агентство по привлечению инвестиций») и ПРОТОПОПОВ Андрей Валерьевич (АО «Электрощит») представляют Сахалинскую область.
И по одному – Магаданскую область: Гладышева Мария (государственный служащий), Республику Саха (Якутия): ГРИГОРЬЕВ Евгений (ООО «Саха паркинг»), Забайкальский край: ЛОМАКИН Александр (ООО «Теплосбыт») и Камчатский край: ПРОФАТИЛОВ Денис (Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края).
Финал конкурса «Лидеры России» состоится в Сочи 13-17 марта. Напомним, что все финалисты – уже победители, поскольку получают образовательный грант на 1 млн рублей. А по итогам финальных мероприятий будут определены 100 лучших участников проекта, которые получат еще и наставника из числа лучших управленцев России.
Наталья КОМИССАРОВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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