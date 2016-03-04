www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.25 р. 100 JPY: 61.32 р.
EUR: 79.37 р. 10 CNY: 99.92 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Острова Курильской гряды назовут в честь святых

04 Марта 2016, 11:00 | Дальний Восток

На первом заседании оргкомитета торжеств, посвященных 220-летию со дня рождения святителя Иннокентия и 40-летию его канонизации, и. о. директора департамента по межнациональным и межконфессиональным отношениям и работе с общественными объединениями Сахалинской области Виталий Загородний объявил, что Острова Курильской гряды назовут в честь святых Иннокентия Вениаминова и Николая Японского. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на иркутскую «Областную газету».

Загородний, в частности, отметил, что в регионе бережно сохраняется память о выдающемся церковном деятеле прошлого. «Впервые нога Иннокентия Вениаминова ступила на нашу землю в августе 1861 года, когда клипер” Гайдамак”, на котором он направлялся из Николаевска на Камчатку, был выброшен на берег, — рассказал он. — Уже несколько лет подряд на этом месте мы разбиваем молодежный православный лагерь, участниками которого становятся более тысячи человек».

По словам представителя Сахалинской администрации, в ближайшее время один из безымянных островов Курильской гряды будет назван именем святителя Иннокентия, а еще один получит имя его ученика святителя Николая (Касаткина), который за свои труды по христианскому просвещению Японии прославлен Русской православной церковью в лике равноапостольных.

Напомним, в 2017 году исполняется 220 лет со дня рождения и 40 лет со времени прославления в лике святых выдающегося миссионера и проповедника, просветителя народов Сибири, Дальнего Востока и Аляски святителя Иннокентия Московского (Вениаминова).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: иннокентия вениаминова и николая японского 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru