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Острова Курильской гряды назовут в честь святых
На первом заседании оргкомитета торжеств, посвященных 220-летию со дня рождения святителя Иннокентия и 40-летию его канонизации, и. о. директора департамента по межнациональным и межконфессиональным отношениям и работе с общественными объединениями Сахалинской области Виталий Загородний объявил, что Острова Курильской гряды назовут в честь святых Иннокентия Вениаминова и Николая Японского. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на иркутскую «Областную газету».
Загородний, в частности, отметил, что в регионе бережно сохраняется память о выдающемся церковном деятеле прошлого. «Впервые нога Иннокентия Вениаминова ступила на нашу землю в августе 1861 года, когда клипер” Гайдамак”, на котором он направлялся из Николаевска на Камчатку, был выброшен на берег, — рассказал он. — Уже несколько лет подряд на этом месте мы разбиваем молодежный православный лагерь, участниками которого становятся более тысячи человек».
По словам представителя Сахалинской администрации, в ближайшее время один из безымянных островов Курильской гряды будет назван именем святителя Иннокентия, а еще один получит имя его ученика святителя Николая (Касаткина), который за свои труды по христианскому просвещению Японии прославлен Русской православной церковью в лике равноапостольных.
Напомним, в 2017 году исполняется 220 лет со дня рождения и 40 лет со времени прославления в лике святых выдающегося миссионера и проповедника, просветителя народов Сибири, Дальнего Востока и Аляски святителя Иннокентия Московского (Вениаминова).
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