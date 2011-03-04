Студенты журфака ДВФУ просят помочь своему однокурснику победить рак

В редакцию газеты "Золотой Рог" пришло письмо от студентов факультета журналистики Дальневосточного федерального университета.

"У Владимира Малиновского, студента 3 курса факультета журналистики Института массовых коммуникаций Дальневосточного федерального университета обнаружили острый лейкоз (рак крови). Ему совсем недавно исполнилось 20 лет! Требуется дорогое лечение.

ДЛЯ СБОРА СРЕДСТВ НА ЛЕЧЕНИЕ ОТКРЫТ СЧЕТ:

№ лицевого счета 42301810800050003087/RUB/

Реквизиты банка ОАО"Дальневосточный Банк" г. Владивосток,

ИНН 2540016961,

к/с 30101810900000000705,

БИК 040507705

на имя Малиновского В.Н

Мы, студенты факультета журналистики, будем бесконечно благодарны каждому, кто сможет хоть как-то помочь".