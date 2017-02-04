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Выпускникам Дальнего Востока сложнее всего поступить в вузы
Институт образования ВШЭ опубликовал результаты исследования доступности высшего образования в России, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Эксперты ВШЭ рассмотрели возможность получения высшего образования в РФ в трех аспектах: обеспеченности местами, финансовой и территориальной доступности.
На сегодняшний день у 54% россиян в возрасте от 25 до 64 лет имеется диплом о высшем образовании - столь высокая доля людей "с дипломом" отмечается еще в Канаде. Проанализировав региональные особенности доступности высшего образования, эксперты ЕГЭ пришли к выводу, что только треть молодых людей в возрасте от 17 до 25 людей с необходимым для поступления уровнем подготовки имеет возможность получить вожделенный диплом. Причем, в таких регионах, как Ненецкий автономный округ, Дагестан, Республика Алтай, Чечня, Ингушетия, Тыва и Ямало-Ненецкий автономный округ вероятность поступления в вуз ничтожно мала из-за физического отсутствия таковых, либо их малого количества.
Лидерами рейтинга в разных номинациях ожидаемо стали крупнейшие города страны со старыми университетскими традициями. При этом Санкт-Петербург оказался самым финансово доступным для абитуриента городом, а Москва - самым дорогим.
В Северной столице много вузов, большое количество бюджетных мест, высокий уровень доходов, приемлемая стоимость обучения, свободные места в общежитиях. Аналогичные условия - в Амурской и Вологодской области. Самая сложная ситуация с финансовой доступностью высшего образования в Дагестане, Ингушетии и Чечне.
По чистой плате за обучение самым дорогим признано высшее образование в Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, на Камчатке, в Тюменской и Нижегородской областях.
Однако у Москвы и Подмосковья есть конкурентное преимущество - они лидируют по территориальной доступности вузов. Сложнее всего с территориальным доступом в Хабаровском крае, Бурятии, Забайкалье, Магаданской и Сахалинской областях.
По количеству сильных выпускников школ с высокими баллами ЕГЭ все регионы РФ обогнали Петербург и Ленинградская область - дальше идут Томская и Свердловская области, Москва и Подмосковье.
По мнению экспертов ВШЭ, отличия регионов в плане доступности высшего образования могут быть довольно заметными, но решающим фактором для абитуриента была, есть и будет общая привлекательность региона и развитая сеть вузов. Именно поэтому лидерами предпочтений остаются метрополии - Москва и Санкт-Петербург.
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