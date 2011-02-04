Общественная палата принимает жалобы на тарифы ЖКХ

Открыта «горячая линия» для приема обращений граждан по поводу необоснованного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Общественная палата (ОП) РФ открыла «горячую линию» для приема обращений граждан по поводу необоснованного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Палата призывает россиян, получивших квитанции на оплату «коммуналки» с явно завышенными суммами, сообщать об этом по телефону 8-800-700-8-800 или отправлять письма на электронный адрес problema@oprf.ru. В пресс-релизе подчеркивается, что вся информация по жалобам будет передаваться в контролирующие инстанции.

Открытие «горячей линии» в ОП объясняют тем, что в текущем году недобросовестные коммунальщики могут попытаться переложить затраты, связанные с ликвидацией последствий снегопадов и «ледяных дождей», на граждан.

Так, в 2010 году в Петербурге разгорелся скандал, связанный с так называемой «тринадцатой квартплатой». В декабре 2010 года жители более 7000 домов получили квитанции на оплату ЖКУ, в которых управляющие компании потребовали доплатить за аномально холодную зиму. Петербуржцам предлагалось задним числом заплатить за отопление и горячее водоснабжение в среднем 40-45 рублей за 1 кв. метр жилья.