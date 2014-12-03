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Отсрочка от армии решит проблему ОПК
Первый зампредcедателя комитета Госдумы по промышленности Владимир ГУТЕНЕВ готовит законопроект о предоставлении отсрочки от армии выпускникам высших и средних технических учебных заведений, работающим на ОПК. Законопроект должны внести в Думу весной 2015 года после обсуждения в трех комитетах ГД.
Гутенев считает, что необходимо предоставить отсрочку на год выпускникам вузов и средних специальных учебных заведений, которые пойдут работать на предприятия ОПК или в компании, занимающиеся высокотехнологичной деятельностью: космическими системами, атомной энергией, проектами в сфере авиации. Для поступления на такие предприятия выпускникам дадут три месяца после окончания обучения.
К ОПК относятся научно-исследовательские, испытательные и производственные предприятия, которые выполняют разработку, производство, хранение и поставку на вооружение военной и специальной техники, амуниции и боеприпасов для силовых структур, а также на экспорт. В России, согласно перечню Минпромторга, таких предприятий 1339.
По словам Гутенева, инициативу поддержал Сергей ЧЕМЕЗОВ - председатель Союза машиностроителей России. Кроме того, подобные идеи неоднократно высказывали руководители предприятий оборонки.
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