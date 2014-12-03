Отсрочка от армии решит проблему ОПК

Первый зампредcедателя комитета Госдумы по промышленности Владимир ГУТЕНЕВ готовит законопроект о предоставлении отсрочки от армии выпускникам высших и средних технических учебных заведений, работающим на ОПК. Законопроект должны внести в Думу весной 2015 года после обсуждения в трех комитетах ГД.

Гутенев считает, что необходимо предоставить отсрочку на год выпускникам вузов и средних специальных учебных заведений, которые пойдут работать на предприятия ОПК или в компании, занимающиеся высокотехнологичной деятельностью: космическими системами, атомной энергией, проектами в сфере авиации. Для поступления на такие предприятия выпускникам дадут три месяца после окончания обучения.

К ОПК относятся научно-исследовательские, испытательные и производственные предприятия, которые выполняют разработку, производство, хранение и поставку на вооружение военной и специальной техники, амуниции и боеприпасов для силовых структур, а также на экспорт. В России, согласно перечню Минпромторга, таких предприятий 1339.

По словам Гутенева, инициативу поддержал Сергей ЧЕМЕЗОВ - председатель Союза машиностроителей России. Кроме того, подобные идеи неоднократно высказывали руководители предприятий оборонки.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.