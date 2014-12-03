Мощный циклон забросал снегом почти все Приморье, Амурскую область и Хабаровский край

Досталось и Сахалину и другим островным территориям, а также Камчатке. Первая зимняя неделя запомнится резким похолоданием. Как ни странно, осадки и понижение температуры не затронут суровый климат Магадана.

Сегодня, во вторник, может выпасть снег во ВЛАДИВОСТОКЕ, который вчера и так укутал весь город. В дневные часы температура на этой неделе не превысит 6-10 градусов мороза. Совсем не жарко в ближайшие дни будет в столице Приморья и после захода солнца – до 12-17 ниже нуля.

До среды возможны осадки в виде снега в столице соседнего края. Относительно дневной температуры в ХАБАРОВСКЕ можно сказать, что выше 10-15 градусов мороза в эти дни она не поднимется. По ночам в городе на Амуре происходит понижение до минус 15-20.

А вот в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ прекращение снегопада ожидается не раньше четверга. В дневное время морозы в главном городе Приамурья доходят до 13-18 градусов. Еще холодней в столице Амурской области становится с наступлением ночи – до 19-23 ниже нуля.

Самая комфортная температура сейчас в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ – даже ночью на термометре сохраняется минус 5-8. До четверга в городе возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом. В дневные часы в столице островной области температура сохраняется на уровне 3-5 градусов мороза.

Снегопады и сильные морозы обошли на этой неделе МАГАДАН. Хотя и без того здесь не жарко – даже днем температура не превышает 9-12 градусов мороза. А когда на столицу Магаданской области опускается ночь, воздух остывает до минус 13-18.

Зато в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ снега ждут в среду, пятницу и субботу. В дневные часы температура почти не изменится – до 2-5 градусов мороза. Да и ночной температурный фон в столице Камчатского края вполне комфортный - 6-10 ниже нуля.

По данным Интернета.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.