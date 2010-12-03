Стучите, и вам откроют…

В управлении Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Приморскому краю состоялось очередное заседание совета СМИ по антинаркотической профилактике.

С журналистами встретился начальник управления Игорь СТЕПАНЕНКО. Наконец-то мы услышали, что ничто не зря! Была обнародована информация о том, что в крае снижено число наркозависимых – на 24%, а число подростков, больных наркоманией, сократилось на 84% по сравнению с показателями семилетний давности, когда была образована служба наркополицейских.

Однако радоваться рано. Наш край пока что составляет жесткую конкуренцию в этом прискорбном деле другим регионам. И то сказать – рядом три границы. Как говорится, сам черт велел. Показатель же истинных масштабов наркомании, на наш взгляд, вообще предмет «плавающий». Учесть - учел. О скольких недосчитал? Это – с одной стороны. С другой – наркодельцы, как известно, тоже не стоят в стороне от нанотехнологий. Появляются новые препараты, открываются новые возможности для «потребителей», закон не успевает…

Я, понятное дело, не специалист в деле реабилитации и профилактики. Но выскажу, быть может, противоправную мысль: другого способа, как страх и насилие, в борьбе с этим делом не остается. Создание хоккейных коробок и футбольных полей - предприятие замечательное. Но не спасет. Организация культурного досуга широких слоев населения – тоже мера малоэффективная. На концерте свободно можно отдохнуть и с кокаином.

Страх и неотвратимость возмездия – два единственных инструмента, которые, на мой непросвещенный взгляд, могут хоть как-то предохранить общество от наркош-убийц, насильников, воров. По мне они – да хоть захлебнись своим эфедрином – меня и моих близких не трогай.

Аргументы в пользу страха беру не с потолка. Есть некоторый личный опыт. Рассказываю.

Было это давно, когда ещё трудовые коллективы посылались на картофельные поля края собирать урожай в закрома Родины. Словом, был это тот редкий случай, когда и меня послали – информационную службу телевидения обычно не дергали. Она – каждый день в эфире.

Пару вечеров мы провели за портвейном и безмятежным коллективным чтением газеты «Правда», в то время как значительная группа коллег убывала в какое-то таинственное «ночное». То ли кворума в тот роковой вечер не было, то ли какая подрывная задача стояла перед опытными коллегами-колхозниками, но позвали и нас с подружкой в это «ночное». Ёлки, Тургенев скучает – «Бежин луг». Человек двадцать моих коллег трясли какую-то траву, имя которой я знала исключительно по аграрным очеркам: конопля. Потом решили «покурить». Я-то уже и в то время не с дуба упала, поняла: ступила на преступную тропу. Но в овраг со всеми поперлась. Дали мне какую-то «козью ножку». Курю, значит, рядом подружка давится…Через какое-то время народ повеселел, забалагурил, шутки-прибаутки. Подружка блюёт себе потихоньку от нового удовольствия - торчит, словом. А на меня напало сначала оцепенение, а потом – патологический, животный страх. Смертельно захотелось, чтобы «кайф» поскорее как-нибудь прошел. Руки тряслись от ужаса, и было нестерпимо, противоестественно холодно. Это в августовскую-то ночь. Добралась до барака, стала дожидаться утра, стуча зубами от озноба.

С рассветом я, не прощаясь со вчерашними подельниками, пошла к бригадиру: «Живот болит. Я уезжаю». Билет на автобус из Синиловского совхоза до Владивостока в руках: я – преступница. Так ведь не просто преступница, ещё и сволочь изрядная: припрятала недокуренную на две трети «козью ножку» - вещдок. И поехала сдаваться и сдавать своих товарищей по оврагу. Страх, могильный ужас перед испытанным «кайфом» и тем, что откроется моё участие в «курении» перед семьей, перед мамой и партийной организацией гнал меня прочь из земледельческого района.

Дома я молчала два дня. Хотите рецепт похудения? Подумайте об аресте. За пару дней слетело пять килограммов. В коллективе подумали, что гастроэнтерологические проблемы были истинными. Истинным же был ужас, загробный холод и ожидание приговора: «Встать, суд идет!».

По роду профессии мы, естественно, сотрудничали с краевым УВД, многих руководителей которого я знала лично. Одному из них и позвонила: «Мне необходимо встретиться с вами. Сегодня». Получив «добро», как обреченная смертница, позвонила мужу: «Забери сына из сада. Я не вернусь. Я совершила преступление…». Тот перехватил меня уже на полпути к милицейскому ведомству. Рыдая, я поведала ему, доценту кафедры уголовного (!) права, всё. Перечислила поименно кооператив по оврагу, рассказала, как рвало подружку, из сумочки вытащила «козью ногу» - вот. Это – доказательство. Тот впервые после свадьбы смотрел на меня такими добрыми глазами: «Ты – дура». Забрал вещдок и повел домой. (А интересно, мелькнуло в просветленном сознании, куда это ты его понесешь? Неужели сам меня сдашь?) Профилактическая беседа дома была недолгой, с Уголовным кодексом в руках, с рассказом о дислокации женских колоний, о механизме лишения родительских прав: «Боюсь, парень вырастет без тебя». Мама меня жалела: «У тебя слабые легкие…И как ты могла связаться с такой компанией? Я буду жаловаться…». Заметим, что девице в ту пору было под тридцатник. Все закончилось хорошо. Я сообщила главному редактору и секретарю парторганизации о своем противоправном поступке. Больше меня в колхоз не посылали. Двое водителей из гаража назвали меня сволочью. Того и другого я вижу на могильных портретах на кладбище «Лесное». Подружка моя, которую я также сдала, с той поры никакого аспирина, кроме водки, в рот не берет. Воспитывает внука.

Спустя несколько лет после того памятного дебюта я была на стажировке в США по программе «Борьба с терроризмом и наркотиками». Поинтересовалась у медиков, что за феномен приключился тогда со мной – смертельный холод, страх, ужас. Врач ответил: «Сработали защитные функции организма, инстинкт самосохранения и ответственность за семью». А если бы не сработали? Я б уже и из зоны бы откинулась…

На этой встрече в ФСКН по Приморскому краю много говорилось о телефоне доверия, что включен постоянно на прием: 45-45-30.

Коллега Михаил Полусмак практически без иронии обронил библейское: «Стучите, и вам откроют».

Стучите. Стучите, пишите и звоните – где торгуют наркотиками, какие аптекарши делают «добряки» мутным клиентам, какой врач химичит с препаратами, обкрадывая нуждающихся, наживаясь сам. Пусть даже вас один кто-то и назовет сволочью, но десятки скажут спасибо. Звоните. Доносите. Стучите. И другим советуйте: спасайте хотя бы своих, с чужими – разберутся. И как знать, если природный инстинкт самосохранения – а именно он основной инстинкт - сработает, как в свое время у меня, на кладбище «Лесное» не появятся лишние надгробные портреты совсем молодых людей.

Честно? Жалею, что тогда, много лет назад, я так и не дошла до УВД Приморского края.

Но карьере-то был бы копец…С темой наркотиков я еще не раз пересекалась: с употреблением и без. Но это – совсем другая история. Хотите расскажу? Ладно. Читайте «Золотой Рог».