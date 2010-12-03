Назад, в будущее

«Владивосток далеко, но это город-то нашенский…», – сказал когда-то Владимир Ленин. И с тех пор эти слова звучали во всех торжественных и просто значительных случаях. Но их смысл, может, и сегодня не до всех заинтересованных лиц дошел в полной мере. Потому что значение этого города гораздо больше, чем просто судьба шестисот тысяч россиян и одного российского края. Будет стоять Владивосток – будет стоять Россия, и не только на берегах Тихого.

Сегодня, когда редеет население Владивостока и края, когда, по некоторым данным, на всем российском Дальнем Востоке к 2020 г. может остаться не больше 4,5 млн человек, нам, наконец, стоит еще раз задуматься над этими простыми словами.

В чем причина массового оттока молодежи из города? Почему многие выпускники вузов не связывают с ним планы дальнейшей жизни? Чего не хватает им для того, чтобы развернуться здесь, крепко встать на ноги? Работы? Здесь ее непочатый край.

А может, город живет полной жизнью тогда, когда в нем жив какой-то общий дух, когда его история крепка в памяти и из нее, именно из нее вырастают крепкие новые побеги? Сколько интереснейших фигур, почти незнакомых нам людей прошли по этим улицам, оставили здесь свои знаковые следы… Может, их имена и есть тот ключик, без которого город просто столпотворение кварталов и толпа на улицах…

… Мой отец приехал сюда в тридцать четвертом, военным эшелоном для прохождения военной службы. Его, секретаря комсомольской организации одного из цехов Сталинградского тракторного завода, призванного на военную службу, пытались оставить там же, не отпускали, давили на совесть и требовали ему отсрочки. Но он отказался от нее и отправился на Тихоокеанский флот, где верой и правдой прослужил многие десятки лет.

Был еще шанс уехать отсюда с отличной перспективой: в пятидесятом, когда он окончил высшие курсы при военной академии, ему предложили выбор: Рига, Севастополь или Владивосток. Какой может быть выбор? Конечно, Владивосток!

Тот черноглазый красавец в буденовке давно стал седым и маститым. Он Арон Стоник – почетный гражданин города, участник войны, у него четыре боевых ордена и более сорока медалей.

Он самый старый в России журналист, который в сто лет продолжает писать и публиковаться в газетах, выпустил две книги.

Но речь не о нем, речь о городе. О том, что может человек дать своему городу, чтобы этот город вечно сохранял свою молодую душу.

Поговорим о вечном

…А проблемы, которые они решали в те годы, знакомы нам и сейчас. Вот транспортная проблема, которая при первой непогоде парализует город… Начало восьмидесятых годов, чтобы добраться с Сахалинской до 3-й Рабочей, надо было доехать до площади и пересесть с трамвая №4 на трамвай до 3-й Рабочей. Почти 10 км составлял крюк, а Ленинская улица, сегодня Светланская, была вечно перегружена и забита.

Путь через площадь Баляева вдвое короче. Решение о строительстве новой трамвайной ветки от 3-й Рабочей до Гормолкомбината было принято и обнародовано в краевой газете «Красное знамя», которая взяла шефство над этой стройкой. Был образован штаб стройки и утверждены сроки.

И тут приходит время говорить о роли личности в истории. Кто все-таки сыграл главную роль в том, что за восемь с половиной месяцев город получил новую трамвайную линию – маршрут №7? Конечно, горисполком, проектировщики и строители, но стройка не стала бы ударной и народной, если бы не газетная кампания.

Авторитет газеты в обществе в те времена был абсолютно непререкаемый. Любое критическое выступление обсуждалось соответствующими инстанциями, решение принималось и исполнялось. Так было и в тот раз: газета постоянно курировала стройку, и уже в то время было ясно: введение новой ветки не полностью решит транспортные проблемы, ведь проведение маршрута от площади Баляева до Гормолкомбината даже не планировалось, просто не успели подготовить проектно-сметную документацию.

4 ноября 1986 года была сдана в эксплуатацию новая линия «3-я Рабочая – Гормолкомбинат». Был митинг, были поздравления, но не было чувства выполненного долга у одного из членов штаба стройки – Арона Стоника.

Он выступает со статьей «На мертвой точке», с цифрами в руках доказывая, сколько времени сэкономят люди, пользуясь маршрутом «Баляева – Гормолкомбинат», и как этот маршрут разгрузит улицы города. Статья была обсуждена на заседании горисполкома, решение было принято, и в январе 1991 года по новой линии уже пошли трамваи.

Сегодня, когда трамвай признан неперспективным, вряд ли даже самые уверенные в правильности такого решения могут поспорить с тем, что в те годы народные трамвайные стройки были огромным шагом вперед.

Но вернемся к роли личности в истории. «А. Стоник» – эта подпись, появлявшаяся почти в каждом газетном номере, была своего рода знаком качества – гарантией правдивости каждой строки. Ни разу ни один суд не смог доказать факт клеветы. А как часто обиженные «герои» статей вопили: «Караул! Обидели заслуженного человека!» и подавали в суд.

Мы сейчас частенько говорим, каким ужасным было «время застоя» – время неподсудности сильных мира сего и «двойных стандартов». Он всегда был задирист, просто не желал учитывать эти двойные стандарты, постоянно влезал в самые гиблые дела, защищая никому не известных горожан и не щадя «заслуженных и крупных» деятелей. Не раз вызывали его на ковер с целью «сделать вливание» и «поставить на место».

Помню, я в то время тоже работала в редакции, в корректорской службе. Тогдашний редактор «Красного знамени» Валентин Савченко подходил ко мне и тихо просил: «Ты как-нибудь воздействуй на него, его сегодня вызывают в крайком, так чтобы он там вел себя потише…» Увы, воздействовать на него было невозможно ни для меня, ни для крайкома.

Так что же такое роль человека в истории города? Что может один, даже известный журналист? Иду по городу, а на пути то там, то тут попадается то, чего не было бы, если бы не он. И каждый раз – целая история, в которой переплетается судьба человека и судьба его города.

Директор издательства

Ему исполнялось шестьдесят. Естественно, был банкет, были поздравления и речи, признание заслуг и благодарности.

И вот после всех речей встает он, маленький и седой, и говорит: «Спасибо, дорогие коллеги, вы так много говорили о моей порядочности и честности, что даже как-то неудобно теперь не оправдать этих речей. А потому надо соответствовать. Я завотделом советской работы и быта, мой отдел работает вполне достойно. Но вот мне исполнилось шестьдесят, и будет честно, если я уступлю свой руководящий стул своему литсотруднику - В. Шкрабову, ему пора расти, а мне – уступить свое место».

До сих пор помню ту «качаловскую паузу», которая повисла в зале. Никто не ждал такого поворота, а он спокойно положил перед редактором свое заявление о переводе его на должность литсотрудника. Так он стал простым «литрабом», но мало что потерял, писал почти в каждый номер, рубился по-прежнему за каждый свой материал, короче, был на месте и твердо стоял на ногах. А через полгода редактор вызвал его и спросил: «А не рано ты ушел на вольные хлеба? Короче говоря, принимай издательство». Так он стал директором издательства «Красное знамя», которое тогда помещалось в одной комнатке. Этот «маленький человек» сразу ощутил, как тесно ему в этих стенах. Нужно было настоящее издательство, с базой, с настоящим производством и со складом бумаги.

Он понял, что есть только один путь: добиваться самого срочного и самого реального воплощения этих планов. Поездки в Москву и обращения в ЦК КПСС.

Прекрасно помню это время, оно научило меня многому: если надо – влезай в новое дело, изучай его досконально и принимай решения. Не знаешь, не можешь разобраться – иди к специалистам. И он пошел. Советовался со строителями и поднимал СНиПы, влезал в бухгалтерию и консультировался с аудиторами. И выяснилось: в проекте были неточности, в расчетах были ошибки, но их реально и можно было скорректировать.

И началось строительство, результаты которого мы все видим каждый день, проходя мимо красавца дома на остановке «Проспект Красного знамени», где расположились комплекс и издательство «Дальпресс». Это его детище, и его заслуга в том, что проспект носит название краевой газеты «Красное знамя», которая стала третьей в СССР по тиражу и первой по своему значению в городе.

Ночной груз и ночные звонки

Детективная операция «Ночной груз» касалась отправки на север овощей из Приморья, особенно помидоров, которые за время перегрузок и перевалок становились просто золотыми и к северянам приходили через частокол взяток и криминальных дел, потому груз помидоров в порту и называли ночным грузом.

Сегодня мы знаем, как много в жизни таких «узких мест», где все знают, что бизнес криминальный, только вот схватить за руку некому, потому что многие, кто должен хватать за руку, сами коррумпированы и повязаны. А что можно сделать, когда все повязаны?

Неправда. Не все. Только надо, чтобы нашелся тот, кто начнет и доведет до конца начатое. И этим человеком опять оказался он, Стоник. Проехав по краю, откуда везли помидоры, облазив территорию порта, где шли ночные отгрузки, проверив все доступные документы и добившись, чтобы недоступные ему документы были тоже проверены кем следует, он начал операцию.

Наивно звучит: «Он начал»… Он «всего-навсего» поднял на ноги транспортную милицию и все инстанции, через которые шли «помидорные поставки». Он вместе со следственной группой едет в порт в два часа ночи, где видит весь процесс: нелегальную погрузку и нелегальную отправку.

Результатом, известным всему краю, стало уголовное дело по «помидорной мафии». Неизвестным обществу результатом стали ночные звонки с матами и угрозами.

И все-таки он вертится!

Въедливый и неугомонный – так говорили о нем многие его «герои», кому так или иначе приходилось что-то менять или исправлять. Помню анекдотический случай, когда в отделе писем редакции скопилась пачка писем с жалобами на протекающие крыши. Странная закономерность: именно пенсионеры чаще всего оказывались на верхних этажах наедине с протекающими крышами, а может, только они еще и верили, что их жалобы помогут…

Так или иначе, собрав пачку таких писем, он начал бурную деятельность. Переслал их в инстанции, отвечающие за ремонт крыш. По закону в течение месяца они должны были отреагировать или, в случае невозможности, объяснить причину и срок, в который ремонт будет произведен.

Ответ пришел вовремя: ремонт невозможен, потому что нет необходимой техники – машинок для заделки дыр в кровле. Согласно документации, они, конечно, были вовремя поставлены и получены, но вот в реальности в наличии их как бы и не было.

Он нашел те машинки, которые просто бросали на прежних объектах, но для этого надо было просмотреть наряды на ремонт крыш и полезть на крыши. И если это не могли сделать те, кто отвечал за ремонт, это сделал журналист, которому было не все равно.

Формула долголетия

Сегодня ему сто лет. Это по факту, по документам – 98. Но важно не это: он до сих пор работает, сидя за компьютером и колотя по клавиатуре, находя гигантские буквы, доступные его старым глазам. Он почетный гражданин города, его живая история.

Он остался в анналах истории приморской журналистики, и о нем рассказывают на лекциях студентам института массовых коммуникаций. Там, в его молодости и его зрелости, журналист был общественной силой и участвовал в творении истории.Эта профессия была престижной и уважаемой.

С другой стороны, давно устарели те факты, вот хотя бы трамвайная тема, вокруг которой сломано столько копий… Сейчас трамвайные рельсы выкорчевывают. Новые проблемы решают новые люди. Но что-то не так в нашей нынешней жизни – самых настырных журналистов просто устраняют, чтобы не мешали делать «большой бизнес».

И все-таки хочется, чтобы нынешние хозяева города прошлись по нему и прониклись той мыслью, что человек оставляет после себя то, что порой нельзя потрогать и пощупать, но нельзя не забыть, не замолчать, не зачеркнуть. Нам всем надо понять и прочувствовать ту простую формулу, которую вывел для себя Арон Стоник: «Вкладывай душу в свое дело, в свой город, и тогда он будет вечно живым и тебе самому не страшны забвение и старость».