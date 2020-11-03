Жители почти 120 домов во Владивостоке получили уютные дворы благодаря по губернаторской программе

Олег Кожемяко продолжает реализовывать свои предвыборные обещания

По итогам 2020 года во Владивостоке будет благоустроено 118 придомовых территорий. На сегодня ремонт закончен уже на 89 объектах. Таким образом в Приморском крае продолжается реализация предвыборной программы и планов губернатора Олега Кожемяко, которые он озвучивал еще два года назад, когда избирался на пост главы региона. Об этом сообщает «Золотой Рог».

В столице Дальнего Востока по программе главы региона «1000 дворов» уже завершился ремонт 89 дворовых территорий. В частности, по 42 адресам прошло асфальтирование, на 19 объектах установлены спортивные комплексы, в 29 дворах обустроены детские площадки.

Школьники и дети могут воспользоваться новыми каруселями во дворах жилых домов по следующим адресам: 100-летия Владивостока, 64, Приморской, 1, Гризодубовой, 53, Котельникова, 8, Калинина, 43, 100-летия Владивостока, 64 и многим другим адресам. Новые спортивные объекты появились на Анны Щетининой, 3, проспекте 100-летия Владивостока, 84а, Калинина, 177.

Специалисты отмечают, что программа, по которой сейчас работает Олег Кожемяко, формировалась с ориентированием на потребность жителей края. Не секрет, что в основном граждан волнуют вопросы благоустройства и обновления жилищного фонда.

Отметим, что даже после того как Олег Кожемяко стал губернатором Приморского края, он не позабыл то, о чем говорил в своих предвыборных обещаниях, а даже наоборот, продолжил работать в предвыборном режиме. По мнению политологов, такое отношение к своей должности и ответственность перед людьми сделала его политическим тяжеловесом. Такое позиционирование себя позволило Кожемяко общаться с федеральным центром и решать проблемы края с его привлечением.

Как сообщила заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко, в 2021 году программа по обустройству придомовых территорий продолжится, так как на неё уже заложены средства в казне Приморья.

«Программа востребована жителями, они видят ее результаты. Несмотря на то, что объектов в этом году вошло меньше, площади благоустроенных территорий не сократились. Это стало возможном благодаря тому, что облагораживались не только дворы, но и неухоженные пространства между домами», – обозначила она.

Добавим, что Олег Кожемяко выбрал вектором своей работы повышение доверии к властям и укрепление их авторитета. Чтобы так и было он стал жестко ориентироваться на выполнение своей предвыборной программы и получать обратную связь по ней от жителей.