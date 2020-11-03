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Жители почти 120 домов во Владивостоке получили уютные дворы благодаря по губернаторской программе

03 Ноября 2020, 17:46 | Дальний Восток

Олег Кожемяко продолжает реализовывать свои предвыборные обещания

По итогам 2020 года во Владивостоке будет благоустроено 118 придомовых территорий. На сегодня ремонт закончен уже на 89 объектах. Таким образом в Приморском крае продолжается реализация предвыборной программы и планов губернатора Олега Кожемяко, которые он озвучивал еще два года назад, когда избирался на пост главы региона. Об этом сообщает «Золотой Рог».

В столице Дальнего Востока по программе главы региона «1000 дворов» уже завершился ремонт 89 дворовых территорий. В частности, по 42 адресам прошло асфальтирование, на 19 объектах установлены спортивные комплексы, в 29 дворах обустроены детские площадки.

Школьники и дети могут воспользоваться новыми каруселями во дворах жилых домов по следующим адресам: 100-летия Владивостока, 64, Приморской, 1, Гризодубовой, 53, Котельникова, 8, Калинина, 43, 100-летия Владивостока, 64 и многим другим адресам. Новые спортивные объекты появились на Анны Щетининой, 3, проспекте 100-летия Владивостока, 84а, Калинина, 177.

Специалисты отмечают, что программа, по которой сейчас работает Олег Кожемяко, формировалась с ориентированием на потребность жителей края. Не секрет, что в основном граждан волнуют вопросы благоустройства и обновления жилищного фонда.

Отметим, что даже после того как Олег Кожемяко стал губернатором Приморского края, он не позабыл то, о чем говорил в своих предвыборных обещаниях, а даже наоборот, продолжил работать в предвыборном режиме. По мнению политологов, такое отношение к своей должности и ответственность перед людьми сделала его политическим тяжеловесом. Такое позиционирование себя позволило Кожемяко общаться с федеральным центром и решать проблемы края с его привлечением.

Как сообщила заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко, в 2021 году программа по обустройству придомовых территорий продолжится, так как на неё уже заложены средства в казне Приморья.

«Программа востребована жителями, они видят ее результаты. Несмотря на то, что объектов в этом году вошло меньше, площади благоустроенных территорий не сократились. Это стало возможном благодаря тому, что облагораживались не только дворы, но и неухоженные пространства между домами», – обозначила она.

Добавим, что Олег Кожемяко выбрал вектором своей работы повышение доверии к властям и укрепление их авторитета. Чтобы так и было он стал жестко ориентироваться на выполнение своей предвыборной программы и получать обратную связь по ней от жителей.

 

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Теги: кожемяко  дворы  владивосток 



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