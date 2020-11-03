Медицина в глубинке становится доступнее

Строительство ФАП и поликлиник в крае наращивает темпы

В нашем крае продолжается строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий. Этой осенью специалисты планируют завершить работы на более чем 20 новых медпунктах. Строительство новых медицинских пунктов проводится в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2020-2027 годы» и в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщает «Золотой Рог».

Фельдшерско-акушерский пункт, или сокращённо ФАП – учреждение, необходимое в каждом селе. При возникновении любых проблем со здоровьем – от пореза на ноге до простуды – люди обращаются за помощью именно в свой ФАП и получают её незамедлительно, поэтому увеличение количества ФАПов в приморской глубинке трудно переоценить. Фельдшерско-акушерский пункт является структурным подразделением лечебно-профилактического учреждения, которое осуществляет доврачебную первичную медико-санитарную помощь в сельской местности.

В 2020 году планируется приобрести 9 фельдшерско-акушерских пунктов в Лесозаводском городском округе, Михайловском муниципальном районе, Пожарском муниципальном районе, Спасском муниципальном районе, Артёмовском городском округе. В целом, в крае намечено построить 15 ФАПов, четыре врачебных амбулатории и две модульные поликлиники. На данные цели выделено из федерального бюджета 42,49 миллиона рублей, при этом, софинансирование из бюджета Приморского края составит 31 миллион рублей.

Ход работ ежедневно контролируют специалисты из краевого министерства здравоохранения.

«Закупается необходимое оборудование, ведётся набор медицинских работников. После сдачи объектов и оснащения их оборудованием будут готовиться документы на лицензирование. Традиционно этот процесс занимает до полугода. По нашим расчётам, новые ФАПы и амбулатории будут готовы принимать пациентов уже следующим летом», - рассказала министр здравоохранения Приморского края Анастасия ХУДЧЕНКО.

Как отметили специалисты, модульные ФАПы сделаны в соответствии с современными требованиями и санитарными нормами. Такие сооружения строятся меньше чем за полгода. В зданиях запланировано оборудованные кабинеты приёма пациентов, смотровая, процедурная, просторный холл – место ожидания, санузел и ряд вспомогательных помещений.

Стандартная площадь ФАПов - 127 квадратных метров.

Пункты строятся для предоставления медицинской помощи в населённых пунктах, которые находятся на отдалении от медорганизаций.

«Главная цель строительства ФАПов - максимальное приближение медицинских услуг к населению сёл и посёлков Приморья. Это обеспечение доступности профилактических медицинских осмотров, совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, сокращение времени ожидания в очереди, упрощение процедуры записи на приём к врачу и формирование системы защиты прав пациентов», - отметила Анастасия Худченко.

Также в этом году завершится строительство шести врачебных лабораторий при центральных районных больницах: Шкотовской ЦРБ, Черниговской ЦРБ, Хасанской ЦРЬ (в Краскино и Зарубино), Партизанской ЦРБ и Пограничной ЦРБ. Финансирование работ проводится из регионального бюджета.

Как отмечал глава Приморья Олег КОЖЕМЯКО, «В крае ведётся строительство новых ФАПов, амбулаторий. Выделены значительные средства на приобретение девятнадцати автомобилей скорой помощи, сорока девяти единиц санитарного транспорта, девять передвижных диагностических комплексов, которые придут в районы. Один и восемь десятых миллиарда рублей выделено на ремонт помещений больниц и поликлиник, четыре и две десятых миллиарда рублей – на закупку оборудования».

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Анна МАЦОВCКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток