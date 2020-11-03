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Революционная идея
Борцов за власть Советов предложили нарядить в новогодних персонажей.
Очередной скандал расколол общественность Владивостока на два противоборствующих лагеря – новаторов и консерваторов. Причиной стало смелое, практически революционное предложение художника Павла ШУГУРОВА оригинально принарядить памятник Борцам за власть Советов на центральной площади города к новогодним праздникам – на основную скульптуру монумента с боевой сигнальной трубой в левой руке и развивающимся знаменем в правой он предложил водрузить дедморозовскую красную шубу и шапку…
На своей странице в Facebook Шугуров объяснил, что до него подобным переодеванием занимались и в других городах разные деятели искусства, например, несколько лет подряд, начиная с 2005 года, наряжали в Деда Мороза памятник Юрию Долгорукову в Москве, в 2010 году Дедами Морозами стали памятники Петру I в Липецке и уральскому рабочему в Челябинске.
Также в качестве ещё одного аргумента «за» новогоднее облачение памятника художник привёл инициативу Павла Постышева (участника партизанского движения на Дальнем Востоке в годы гражданской войны и интервенции, году уполномоченный ЦК РКП(б) по Дальневосточной республике – прим. ЗР), предложившего в 1935 году заменить празднование Рождества новогодней ёлкой.
«А придумал праздновать Новый год ёлкой и носить костюм Деда Мороза в Советском Союзе наш борец за власть Советов на Дальнем Востоке П. Постышев! Знай и гордись своей историей!», - призывает Павел Шугуров.
О столь революционной идее «приодеть» памятник, вот уже более полувека считающийся одним из главных символом тихоокеанской столицы, стало известно после того, как Шугуров направил письмо в городской Совет ветеранов и краевое отделение КПРФ и попросил адресатов согласовать это действие. Письмо оказалось в распоряжении СМИ, после чего широко разошлось по социальным сетям. Сам Шугуров называет утечку письма «случайным сливом».
«Просим Вас обсудить и согласовать с представителями Совета ветеранов идею временного облачения центральной фигуры горниста мемориального комплекса Борцам за власть Советов в костюм Деда Мороза на время размещения праздничных декораций. Понимая неожиданность и некоторую внешнюю провокативность данного творческого предложения, готовы привести следующие исторические и практические аргументы», - говорится в обращении художника.
Многие пользователи Facebook сравнили идею художника с «жаркой сосисок на Вечном огне». Он в свою очередь привёл несколько причин того, почему идея не является «страшным кощунством». Во-первых, отметил Шугуров, мемориальный комплекс Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке включает в себя не только скульптурные композиции памятника, но и одноимённую площадь. Художник задаётся резонным вопросом – почему проведение там новогодних развлекательных мероприятий, торговых ярмарок, различных увеселительных акций никого не смущает и не оскорбляет? Ведь мемориальность комплекса уже нарушена.
Ветераны, к которым обратился художник, высказались категорически против его креативной инициативы. В одном из своих постов художник привёл их ответ: «Павел, мы категорически против! Более того, предлагаем этот вопрос в публичное поле не выносить! Потому что для ветеранов - сложное время: угрозы пандемии, и лишний стресс ни к чему».
Ветеранов поддержали многие медиаперсоны и политики. Категорически против реализации идеи выступили коммунисты Приморья, которые резко раскритиковали идею художника.
А вот как отреагировала на инициативу Павла Шугурова журналист газеты «Дальневосточные ведомости» Марина Попова:
«Слушайте, но это уже край - обрядить в дедморозовские наряды красноармейцев с памятника Борцам за власть Советов. Не знаю, чего здесь больше - цинизма, кретинизма, тупости. В одном уверена наверняка - это бесстыдное, ужасное кощунство, надругательство над святыми вещами. Эх, голова ежовая, голова мякинная».
Однако и сторонников реализации замысла оказалось немало, в том числе и среди известных личностей. Например, публицист и журналист Андрей Калачинский не увидел в этой инициативе ничего предосудительного: «Грандиозно и правильно – это я об идее Паша Шугуров на Рождество главную культовую фигуру «трубача зари» одеть в кафтан (шубу)! Друзья, коллеги и недруги, наш город может себе позволить посмеяться сам над собой. Этот памятник – не на кладбище, а на площади. Он наш символ. Он с нами всегда. Он – поймёт и сам улыбнётся, наш бронзовый The Piper at the Gates of Dawn! Марина Попова, улыбнись, мы же теперь «Одесса» для страны, коль та Одесса в (на) Украине. Gaudeamus igitur! Вспомните детство с костюмами к ёлке.. Кроме зайчиков и снежинок были, были другие персонажи. Я на школьную ёлку в 3 классе был Чапаем, в бурке, папахе, сапогах и с саблей.... Как меня этот образ, любимый по фильму, волновал и не было в том никакого кощунства над героями. Карнавал - раз в году, на нём можно многое. Даже в церковной традиции позволялось пошутить на грани святотатства и кощунства, чтобы выпустить пар».
Но высказывались участниками дискуссии и встречные предложения: «Зачем так радикально. В центре есть ещё Бриннер и Солженицын, чем не Дед Мороз со Снегуркой» (Александр Салков).
Но самые радикальные пошли ещё дальше, но вполне в духе революционеров прошлого века: «Памятник снести! Построить на его месте часовню!» Любопытно, что примерно также радикально предлагали поступить и с другим памятником Владивостока – архитектурным, зданием краевого театра кукол (подробнее об этом читайте на 16 странице этого номера «Золотого Рога»).
Но любопытнее, что вопрос одного из участников горячих споров в соцсетях, грозивших при обсуждении в очном режиме перерасти в обычный мордобой, – «А каков бюджет мантии?» – остался безответным…
История с креативом новогоднего «наряжения» памятника закончилась тем, что главный монумент города на предстоящие праздники всё же останется без шуб и костюмов. Об этом сам художник объявил последним постом.
«Будем считать тему закрытой. Ещё до «слива» письма в СМИ стало понятно, что воплощения идеи в ближайшие лет 5 не будет. Но всё получилось хорошо! Горожане хотели совет по художествам - совет состоялся! Ни один памятник не пострадал! Защитники полной неприкосновенности монумента победили, поздравляю и радуюсь вместе с ними!», – заключил Павел Шугуров.
Андрей ГОЛУБЬ
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