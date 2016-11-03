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В Хабаровском крае отловлена молодая конфликтная тигрица "Тихоня"
Для паники о «тигрином нашествии» причин нет, сообщили "Золотому Рогу" специалисты Амурского филиала WWF России.
Тигрица, регулярно появлявшаяся на улицах поселка Солонцовый Хабаровского края, отловлена оперативной группой министерства природных ресурсов Хабаровского края и доставлена в Центр реабилитации диких животных «Утес».
Как сообщает сайт МПР Хабаровского края, 4 августа от жителей поселка Солонцовый, расположенного в районе имени Лазо Хабаровского края, поступила информация о заходе тигра на территорию поселения. На место были направлены специалисты оперативной группы по урегулированию конфликтных ситуаций между человеком и дикими животными министерства природных ресурсов Хабаровского края. В результате информация о заходе тигра подтвердилась, было установлено, что в населенный пункт действительно заходил тигр, предположительно самка или молодой самец, ширина пятки около 9,0 см.
Были предприняты меры по отпугиванию тигра и проведены беседы с местным населением о правилах поведения в случае встречи с хищником, а также о необходимости предотвращения свободного выпаса сельскохозяйственных животных и беспривязного содержания собак. В течении августа и в начале сентября тигр ещё дважды появлялся в Солонцовом, меры по отпугиванию результата не дали. В целях предотвращения угрозы жизни и здоровью жителей поселка, было принято решение о необходимости отлова данной особи и направлен соответствующий запрос в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования.
Разрешение Росприроднадзора на отлов амурского тигра в районе имени Лазо Хабаровского края было получено 12 сентября, и специалисты оперативной группы приступили к проведению мероприятий. Тигр появлялся в поселке нерегулярно, с интервалом от одной до трех недель, на выставленные приманки не реагировал, что в значительной мере затрудняло его отлов.
«Хищник появился с пятницы один раз, прошел по краю поселка. Тигр не бабочка, его шапкой не поймаешь. На него были выставлены ловушки, проверяли их через каждые три часа круглые сутки. Нас здесь работало четверо человек. В Солонцовом большинство сознательных граждан, но есть и несознательные, которые не привязывают своих собак, и те бегают по всему поселку, попадают в наши ловушки. Для того чтобы поймать тигра, домашних животных на улице быть не должно», – рассказал Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края.
В результате работы опергруппы 3 ноября на территории поселка была отловлена молодая тигрица, возрастом около 3-4 лет, ширина пятки 9,5 см.
«Отловленная тигрица по кличке «Тихоня» временно помещена в специальную вольеру на территории Центра реабилитации диких животных «Утёс», где будет проведено детальное ветеринарное обследование состояния здоровья животного, проведено наблюдение за поведенческими реакциями, определена способность самостоятельной добычи копытных животных с целью принятия обоснованного решения о ее дальнейшей судьбе, – говорит заместитель министра – председатель комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края Василий Толстых. – В случае принятия решения о выпуске ее в дикую природу получено разрешение Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о мечении ее радиоошейником».
Тигрица из поселка Солонцовый – один из конфликтных тигров, вышедших на территории населенных пунктов, с которыми имели дело в последние две недели специалисты охотнадзора Приморского и Хабаровского краев, Центра «Амурский тигр» и WWF России.
«Хочется отметить очень слаженную и четкую работу оперативных групп по разрешению конфликтных ситуаций департамента охотнадзора Приморья и министерства природных ресурсов Хабаровского края. Все конфликтные тигры, угрожающие своим поведением спокойствию граждан, успешно и своевременно отлавливаются без травм, доставляются в реабилитационные центры, – говорит руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел Фоменко. - Все конфликтные ситуации находятся под контролем. Так что никакой паники и никаких разговоров о «тигрином нашествии» быть не может. Количество конфликтов, зафиксированных в этом году, вполне сравнимо со среднегодовой статистикой прошлых лет».
Автор фото - Владимир Филонов, WWF России.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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