Британский летчик совершил экстренную посадку на Сахалине

Британский летчик Колин Стюарт ХЭЙЛЗ, совершавший кругосветное путешествие, произвел экстренную посадку на Сахалине, пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщение пресс-службы аэропорта города Шахтерска, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Попав в зону холодного воздушного фронта, пилот вынужден был совершить посадку из-за обледенелого самолета.

Хэйлз прилетел в Россию в августе и планировал отправиться в Китай. Из-за задержки разрешительных документов, ему пришлось изменить планы. Как сообщала пресс-служба Хабаровского аэропорта, английский путешественник, 28 октября покинул Хабаровск и отправился в Японию. Колин Хейлс совершает кругосветное путешествие на собственноручно собранном самолете длиной около 4 метров, а весом всего 440 килограммов. В международном аэропорту Хабаровск его уникальный легкий поршневой двухместный самолет находился около двух недель.

Идея совершить «кругосветку» родилась у Колина давно, о том, как она воплотилась в жизнь, он подробно рассказал сотрудникам пресс-службы ОАО «Хабаровский аэропорт». Будучи профессиональным авиамехаником, мужчина решил собрать самолет из подручных материалов: в ход пошло и инвалидное кресло, которое стало основой конструкции, и автомобильный двигатель. Спустя четыре года двухместное летательное средство было готово.

В июне 2014 года Колин Хейлс начал кругосветный полет, стартовав из Оксфорда. Пролетев за штурвалом своего самодельного самолета через Исландию, Гренладию, Канаду и Америку, он, наконец, прибыл в Россию, приземлившись в Анадыре. Во время нахождения в этом городе путешественник обменивался с российскими пилотами уроками английского и русского языков. Следующей точкой на карте присутствия в РФ для него стал Магадан, а затем и Благовещенск. После этого англичанин остановился в Хабаровске, где пытался оформить визу в посольстве КНР.

«Я отправился в кругосветное путешествие, потому что я люблю летать. На своем самолете я лечу очень низко, не поднимаясь выше 3 тыс. м, чтобы посмотреть весь мир», - рассказал Колин Хейлс. По словам англичанина, во всех городах и странах, где он останавливается, его встречают очень тепло. Все необходимые для перелета вокруг планеты вещи путешественник возит с собой, в том числе палатку. Часто при остановках на маршруте он гостит у друзей, которые появляются благодаря его веб-сайту.

Ограничения Колина в пути связаны лишь с необходимостью прибывать исключительно в аэропорты международного значения, с получением необходимой разрешительной документации (визы и согласования полетов воздушного судна), а также с погодными условиями.

В завершение визита в Россию, где Колин Хейлс провел 63 дня, путешественник представил сотрудникам «Хабаровского аэропорта» часть своей плюшевой команды, которая всегда сопровождает его в пути. С игрушечным экипажем можно познакомиться на веб-сайте авиатора. Каждой из этих маленьких зверушек (в пути есть ограничения по размеру и весу) отведена важная роль. Теперь состав команды Колина Хейлса пополнил плюшевый белый медвежонок из Хабаровска как символ регионального аэропорта. Этому персонажу Колин Хейлс, с присущим ему чувством юмора, доверил роль переводчика японского языка.

Отправляясь из России в Японию, англичанин сообщил, что его ближайшие планы связаны с посещением Тайланда, Вьетнама, Индии, Турции, а в дальнейшем он намерен облететь несколько стран Европы (этот отрезок маршрута он еще не продумал). Завершить путешествие Колин планирует осенью 2017 года – в общей сложности он намерен провести в полете вокруг света три года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.