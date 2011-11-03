Генерал-лейтенант Анатолий СИДОРОВ: Главная задача разведчиков – предотвращать

Для частей и соединений военной разведки Восточного военного округа нынешний год был поистине «урожайным» на мероприятия боевой учебы. Обеспечивая штабы и командование ценной информацией, разведка работала в воздухе, в море и на суше, выполняла широчайший спектр задач в интересах всей вертикали органов военного управления округа.

Одних только командно-штабных тренировок, тактико-специальных учений, лагерных сборов, полевых выходов, радио- и прочих узкопрофильных тренировок в 2011 учебном году, выпавших на долю разведчиков, оказалось порядка сотни.

Палитру боевой подготовки разведподразделений и воинских частей дополняли авиация и флот, которые за год совершили более ста самолетовылетов и боевых служб специальных кораблей.

Также представители этой профессии принимали участие в различных конкурсах и состязаниях, проведенных не только на окружных этапах, но и в масштабе Вооруженных сил страны. Так, в конце июля в Хабаровск пришла приятная весть: дальневосточный спецназ стал лучшим на Всеармейском первенстве разведгрупп.

С этого события накануне 5 ноября – Дня военного разведчика - и начался разговор о новых форматах боевой подготовки разведчиков ВВО с начальником штаба – первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа, генерал-лейтенантом Анатолием СИДОРОВЫМ.

- Товарищ генерал-лейтенант, насколько известно, почином для столь высокого результата явились майские состязания, организованные на окружном этапе конкурса в приморских лесах. Что именно сыграло решающую роль в подготовке конкурсантов: динамичность программы или акцент на реальный боевой опыт?

- Военная разведка достаточно специфичная сфера деятельности. Мы прекрасно понимаем, что ни одна армия в мире без нее не обходится. От того, насколько будут обучены специалисты в этой области, во многом будет зависеть исход и качество выполнения других боевых задач. Поэтому подготовке разведчиков и прошлом, и в этом году мы постарались уделить особое внимание. Тем более, что в связи с реорганизацией самой структуры Объединенного стратегического командования, у нас появилась уникальная возможность организовать совместную подготовку специалистов военной разведки, которые раньше входили в различные виды Вооруженных сил, рода войск. Уже в этом проведение соревнований явилось уникальным.

Постарались, чтобы в ходе учений, тренировок, состязаний происходил обмен полезным опытом. Ведь в большинстве своем специалисты разведки имеют богатую практику работы в боевых условиях. Поэтому программа состязаний на окружном этапе конкурса максимально воссоздавала все те трудности, которые разведчикам необходимо преодолевать в реальных боевых действиях. Организаторы создали такие реалистичные условия обстановки, чтобы, во-первых, было интересно самим участникам. Во-вторых, чтобы те задачи по подготовке, которые мы перед собой ставили, были достигнуты.

Местом было выбрано Приморье. Для Дальнего Востока это универсальная площадка. Там есть участки местности, свойственные приморскому ландшафту. В чем-то имеется схожесть с островной зоной, с Амурской областью, Забайкальем.

В общем-то, это дало результат. Конечно, приятно, что в июле на состязаниях в масштабе Вооруженных сил разведчики нашего округа показали достаточно высокие результаты, а отдельные подразделения заняли первое место.

- Как известно, конкурс будет проводиться один раз в два года, планируются ли промежуточные тренировки групп спецназа, дабы не потерять форму и удержать пальму первенства?

- Подготовка к конкурсу, как сама цель не ставится. Наша задача в целом поднять уровень профессиональной выучки специалистов военной разведки. В связи с этим, проводится ряд мероприятий, который направлен именно на совместную подготовку. Кроме того, общие военные дисциплины, уровень физической закалки и все остальное… Если эти задачи будут качественно решаться, значит, будет и высокий результат, в том числе и на определенных состязаниях. Поэтому идет плановая боевая учеба, в соответствии с расписанием занятий.

Думаю, добросовестное отношение к подготовке и качественному проведению этих мероприятий принесет свои плоды и в 2012 году.

- Октябрь, как рывок на финише учебного года. Для разведчиков этот месяц был ознаменован комплексом командно-штабных и тактико-специальных учений. На территории протяженностью в несколько тысяч километров, одновременно в нескольких регионах под единым замыслом отрабатывали учебно-боевые задачи силы и средства разведки всего военного округа. За последние десять лет по масштабности и многообразию задач, таких мероприятий еще не проводилось…

- В интересах штаба задачи выполняет не только войсковая разведка, но и радио-электронная разведка и другие виды специальной разведки. Вся информация должна идти к определенному руководителю, на пункт управления. Можно проводить эти мероприятия раздельно, но тогда и объем, и качество информации будут разрозненными, не будут выдавать целостной объективной картины. Поэтому в нынешнем году в качестве эксперимента провели одновременно мероприятия по подготовке разведки на разных уровнях, одновременно на достаточно большом пространстве и по разным видам деятельности. Результат не плохой.

Причем мы провели такой эксперимент. Разведчикам военно-морского флота было предложено действовать на сухопутной части территории округа. В то же время разведка сухопутных войск выполняла ряд задач в интересах подразделений ВМФ. Есть замечания, есть проблемы, над которыми нужно думать. Вместе с тем, тоже достаточно неплохо получилось. Думаю, этот компонент мы будем развивать и в следующем году.

- Товарищ генерал-лейтенант, такая тренировка, вероятно, явилась сильной «встряской» для войск?

- Думаю, да. Вообще, в нынешнем году мы довольно часто привлекали разведчиков при проведении других мероприятий подготовки войск. Речь идет о различного рода командно-штабных, тактических, тактико-специальных учениях, на которые в прямой постановке вопроса разведподразделения не привлекались, но вместе с тем, выполняли свои узкоспециальные задачи и тем самым не давали дремать командирам на местах.

- В канун Дня военного разведчика хотелось бы услышать, чем является разведка для вас как руководителя высокого ранга, и чем она была там, на тех войнах, которые вы прошли?

- Разведка в любом звене, в любом органе военного управления дает командиру основную информацию для принятия решения. Чем выше степень достоверности и полноты этой информации, тем более правильное и целесообразное решение имеет возможность принять командир.

…Тяжело разведчиков готовить в мирное время. Потому что, только в реальной обстановке могут проявиться их не только профессиональные, но и сугубо человеческие качества. Сегодня в частях разведки округа львиная доля офицеров и военнослужащих по контракту, которые приобрели боевой опыт. Если Афганистан уходит в историческое прошлое, то опыт, связанный с событиями на Северном Кавказе по-прежнему актуален. И эта наука передается молодежи повсеместно.

Если говорить в целом о профессии разведчика, то это удел мужественных, самоотверженных, в чем-то отчаянных людей, которые должны быть и физически, и профессионально высоко подготовлены, иметь достаточно сильный моральный дух, и ставить интересы выполнения задачи выше, чем все в их жизни, в том числе и самой жизни.

Поэтому в канун праздника хочу пожелать военным разведчикам выполнять задачи на полигонах, в районах учений, чтобы меньше приходилось сталкиваться с настоящим противником. Это, наверное, основная задача – предотвращать. В том числе и силами военной разведки. Пожелать всем успехов, профессионального роста, войсковой удачи, крепкого здоровья. Я уверен в том, что разведчики Восточного военного округа будут гордо нести звание передовых подразделений в Вооруженных силах.

- Спасибо за беседу.

Беседу провел подполковник Владимир СТРАШКО, начальник группы информационного обеспечения Восточного военного округа.

На снимке: генерал-лейтенант Анатолий СИДОРОВ.

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